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بالفيديو.. «الحصيني»: العاصفة الغبارية الحالية تم تسميتها بـ «حمراء»

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «الحصيني»: العاصفة الغبارية الحالية تم تسميتها بـ «حمراء»

الرياض (صدى):
أكد الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، أن موجة الغبار التي تجتاح أجواء المملكة حاليًا تم التنبيه لها منذ أكثر من 4 أيام.

وقال عبدالعزيز الحصيني، خلال مداخلة له مع برنامج "mbc في أسبوع" على قناة "mbc"، أنه تشكلت العاصفة الغبارية يوم أمس ولوحظ امتدادها الهائل والرهيب على كثير من مناطق المملكة، لافتًا إلى أنه تم تسميتها بعاصفة "حمراء".

وأشار "الحصيني" إلى أن أسباب تواجد تلك العاصفة هي وجود فوارق في الضغط الجوي بين شمال المملكة ووسط المملكة أدى إلى نشاط الرياح السطحية، والتقاء المحاور بين كتلة هوائية أصلها قطبية وكتلة دافئة أدت إلى صراع بين الرياح وبالتالي أدت نشاط رياح شبه قوية مع العاصفة.

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عبدالعزيز الحصيني
عاصفة غبارية

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المحاور النووية والأعداد-المشكلة-المسماة بالسحرية majic numbers إنها محاور تمثيل الثبات -النووي- الثبات الخاص بتمثيل درجة الثبات الممثل لدرجة الثقل ووحدة ثبات كتلة المجموع المغناطيسية - وحدة مجموع الذرات الممثلة - بوحدة العنصر الممثل - الممثلة بدلالة الثقل الفراغي العددي المحوري البنائي المكافيء المنتظم - الممثل لوحدة العنصر المغناطيسية - الفترة العددية الممثلة - الفترة الثقالية
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تلتف الذرات حول ذرة ما فتتخد قرارا بالإتحاد ويبقى الفراغ يحكم ما بعد الارتباط بدرجة ثبات حول درجة المجموع تنسب لمركز وكتلة مجموع وحداته واكون الدرجة الرابطة ممثلة بوحدات الثقل الفراغي للذرة الممثلة ووحدات الثقل المنسوبة لدرجة الفراغ العددي الممثل لدرجة وحدة ثبات درجة المجموع الممثلة لدرجة البناء على أساس تمثيل درجات الثقل بدلالة تمثيل درجات الثقل الفراغية العددية المحورية البنائية المكافئة المنتظمة الممثلة بمحاور البناء المحددة لدرجة الثقل والثبات التي تفترض في تمثيل الكتلة العددية درجة ثقل ممثلة متماثلة تحقق تمثيل الثقالة الفراغية البنائية المغناطيسية بوحدات الثقالة الممثلة لدرجة ثقل وحدة العنصر البنائية المنتظمة الممثلة بالأعداد الذرية متماشية مع تجانس تمثيل مجموع العناصر مع عدد ذرات العنصر المكافئة من كلا الجهتين الممثلتين للمحورين العدديين المحددين لدرجة ثقل صفرية تارة ودرجة ثقل عددية كاملة بالنسبة للمحور الآخر ولذلك تم الاصطلاح على تمثيل درجة الارتباط بتلك المسافة الفراغية بالنسبة لوحدات ثقل العناصر المحورية الرابطة من جهة مقابل المسافة الثقالية للعنصر المركزي الممثل المرتبط ومن ثم تم اختيار واختبار الفترات الممثلة بما يحقق التمثيل تارة بالحالة التأكسدية الإيجابية وزارة بالحالة السلبية لتفادي عدم معرفة حقيقة الثقل الرابط بين الذرات بدلالة فراغية عددية مغناطيسية ثم يتم قياس الدرجة المغناطيسية على أساس التمثيل للعنصر الممثل وإعادة توطين الوحدات الممثلة للكتلة الفراغية البنائية الثقالية للفراغية بالمحور الأنسب بعد اصطلاح الانفراد كممثل لها ضمن محتوى وحدات الثقالة الممثلة لوحدة العنصر الممثل وفق آلية القياس والتمثيل والتعامل وقواعد اللعبة الكمية

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