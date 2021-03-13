الأعداد السابقة للصحيفة

أهم ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التستر

Time منذ 20 دقيقة
Views 1363
أهم ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التستر

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم السبت أهم تفاصيل اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري والتي تم نشرها أمس في الجريدة الرسمية أم القرى .

وأكدت أن اللائحة الجديدة لنظام مكافحة التستر أنه يشترط لتسمية أو تكليف موظف الضبط لممارسة الصلاحيات أن يكون سعودي الجنسية وحسن السير والسلوك ولديه خبرة عملية .

كما يشترط على موظف الضبط الإلتزام بكافة الضوابط والإجراءات والإلتزام بأحكام النظام ونظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة ذات العلاقة ، بجانب عدم وجود تعارض للمصالح في الصفة الوظيفية والإلتزام بالميثاق الأخلاقي .

كما يجب تحرير محضر عند ضبط الجريمة مع بيان الأسماء وارقام الهويات وأوصاف المنشأة .

وأشارت أنه يجب على وزارة التجارة أن تطلب من النيابة العامة رفع المنع من السفر للمشتبه به إذا لم يترجح لديها الأمر خلال 30 يوم .

 

Time واتساب
وزارة التجارة
مكافحة الستر التجاري

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
اللي من طلعين الأشاعه هم نفسهم الهاربين والمبلغ عنهم . بس ماجت على كيفهم يعتقدون انها تمشي علينا .. الف تحيه للجوازات ومكتب العمل .
زعيم اااسيا
اتمنى وقت عودته يبدا بيتروس في دخوله المرحله الاولى من علاجه تبا لكل من دعم وساهم في انقاذ مجرم الملاعب لاحسيب ولا رقيب واخر محطاته امام الاهلي للجنة الانضباط صح النوم مره ماعاد تترقع اعذاركم
البسطويسي
ذكيه ، عارفة ان السعوديين من اكثر المتابعين ، واذا عجبهم شخص رفعوه سما ، واذا سحبو عليه الله يخلف عليه بخير ، قالت خلني اعزف على الوتر والمليونين متابع يسيرون عشرة ملايين طقة وحدة .
اسعد الدلخ
صديقك ومن يجب ان تجعله تاج رأسك حتى ينير لك طريقك ... هو من كشف لك قصورك وجهلك... ومن هنا بالحجه والرهان اقولها لوجه الله... قرارات العمل غلط × ١٠٠٠٠٠٠٠ غلط
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

أخر الأخبار

بالفيديو.. حوار ساخر بين تركي آل الشيخ وعمرو أديب بسبب عمرو دياب
بالفيديو.. حوار ساخر بين تركي آل الشيخ وعمرو أديب بسبب عمرو دياب
Time منذ 4 دقائق Views 92
أهم ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التستر
أهم ملامح اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام مكافحة التستر
Time منذ 20 دقيقة Views 1363
بالفيديو.. نسف عقار سكني بـ "الديناميت"
بالفيديو.. نسف عقار سكني بـ "الديناميت"
Time منذ 25 دقيقة Views 510
"أمن الطرق" توجه تنبيه هام لمستخدمي طرق نجران
"أمن الطرق" توجه تنبيه هام لمستخدمي طرق نجران
Time منذ 29 دقيقة Views 1418
بدء تطبيق تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل غدًا الأحد
بدء تطبيق تعديل نسب التوطين في نشاط مقاولات الصيانة والتشغيل غدًا الأحد
Time منذ 34 دقيقة Views 1590
بالفيديو.. تدشين أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في مركز تجاري بجدة
بالفيديو.. تدشين أول محطة شحن للسيارات الكهربائية في مركز تجاري بجدة
Time منذ 39 دقيقة Views 1694
“غوميز” يعلق على أداء عدد من لاعبي الهلال العمرة
“غوميز” يعلق على أداء عدد من لاعبي الهلال العمرة
Time منذ 45 دقيقة Views 1917
واتساب يبدأ اختبار ميزة جديدة خاصة بـ «تليغرام»
واتساب يبدأ اختبار ميزة جديدة خاصة بـ «تليغرام»
Time منذ 49 دقيقة Views 1590
بالفيديو.. "ترامب" يقتحم حفلة خيرية لإنقاذ الكلاب
بالفيديو.. "ترامب" يقتحم حفلة خيرية لإنقاذ الكلاب
Time منذ 55 دقيقة Views 674
بالصور.. الحوثيون يخفون الجريمة ويدفنون ضحايا مجزرة صنعاء دون تحقيق
بالصور.. الحوثيون يخفون الجريمة ويدفنون ضحايا مجزرة صنعاء دون تحقيق
Time منذ 59 دقيقة Views 1920