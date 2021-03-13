حقيقة هروب فيجسا من الأهلي

نواف السالم (صدى):
كشفت إدارة النادي الأهلي، حقيقة هروب فيجسا اللاعب المحترف بصفوف فريق كرة القدم، إلى بلاده ونِيّته عدم العودة مرة أخرى إلى جدة لاستكمال مدة عقده مع النادي.
ونفت مصادر في إدارة الأهلي كل ما تردَّد بشأن هروب فيجسا، مشيرة إلى أنَّ اللاعب مصاب وسافر إلى بلاده ليؤدّي فترة التأهيل بها، وذلك بإذن من الإدارة، وفقا برنامج لـ"الدوري مع وليد".
وأشارت المصادر أنَّ فيجسا أصيب في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام الشباب ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري، وقد تمَّ تشخيص إصابته وتحديد حاجته إلى ثلاثة أسابيع من العلاج والتأهيل لكي يعود إلى الملاعب مرة أخرى.