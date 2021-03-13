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"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء بلاغات الهروب عن العمالة لتصحيح أوضاعهم

Time منذ ساعة
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"الموارد البشرية" توضح حقيقة إلغاء بلاغات الهروب عن العمالة لتصحيح أوضاعهم

الرياض (صدى):
نفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صحة ما أشيع عن توجه الوزارة إلى إلغاء بلاغات الهروب عن بعض العمالة المهنية لتصحيح أوضاعهم، بعد تطبيق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.

وأوضحت الوزارة أن وضع العمالة التي يوجد عليها بلاغ تغيب قبل إطلاق مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، يتم التعامل معهم وفق الإجراءات المعمول بها.

وأشارت الوزارة إلى أن خدامات مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية يستفيد منها جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص، ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، مؤكدة أن هناك العديد من الإجراءات لن يشملها التعديل.

 

Time واتساب
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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
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بلاغ هروب

أحدث التعليقات

شمس الحقيقة
اللي من طلعين الأشاعه هم نفسهم الهاربين والمبلغ عنهم . بس ماجت على كيفهم يعتقدون انها تمشي علينا .. الف تحيه للجوازات ومكتب العمل .
زعيم اااسيا
اتمنى وقت عودته يبدا بيتروس في دخوله المرحله الاولى من علاجه تبا لكل من دعم وساهم في انقاذ مجرم الملاعب لاحسيب ولا رقيب واخر محطاته امام الاهلي للجنة الانضباط صح النوم مره ماعاد تترقع اعذاركم
البسطويسي
ذكيه ، عارفة ان السعوديين من اكثر المتابعين ، واذا عجبهم شخص رفعوه سما ، واذا سحبو عليه الله يخلف عليه بخير ، قالت خلني اعزف على الوتر والمليونين متابع يسيرون عشرة ملايين طقة وحدة .
اسعد الدلخ
صديقك ومن يجب ان تجعله تاج رأسك حتى ينير لك طريقك ... هو من كشف لك قصورك وجهلك... ومن هنا بالحجه والرهان اقولها لوجه الله... قرارات العمل غلط × ١٠٠٠٠٠٠٠ غلط
¥ ولد نجد ¥
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

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