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بالفيديو.. مزرعة مائية في القطيف تفتح أبوابها لزوار وسكان المنطقة الشرقية

Time منذ 19 دقيقة
Views 1397
بالفيديو.. مزرعة مائية في القطيف تفتح أبوابها لزوار وسكان المنطقة الشرقية

القطيف (صدى):
كشف مؤسس المزرعة المائية في القطيف، عن تفاصيل المشروع الزراعي السياحي، حيث يفتح أبوابه لزوار وسكان المنطقة الشرقية.

وقال مؤسس المزرعة لقناة " العربية " إن المزرعة متخصصة في زراعة الفراولة، وهي من أكبر المزارع في القطيف، وهي سياحية حيث يتوجه الجمهور ليقطفوا الفراولة والخضار بأيديهم يوم في الأسبوع.

وأضاف أن الهدف منها زراعة أصناف غير موجوددة في السوق مثل الفراولة، بعد توافر الظروف المناخية المناسبة، ونشر الوعي الثقافي للمحافظة على الثمرة ونظافتها وسلامتها.

وتابع : أن الهدف من المزرعة هو تقديم منتج سليم ونظيف للمستهلك ولايهمنا الدخل.

Time واتساب
القطيف
المنطقة الشرقية
مزرعة مائية

أحدث التعليقات

رااايق
هذا مستسلم للوضع ***!!! هههههههههههه
محمد الحربي
عند خروج الوافد .. الإنتباه بعدم وجود مطالبات مالية وغيره باخلاء طرف موثق من قبل جهة العمل.
رااايق
وآثار الحدث ردود ((((أفعال إيجابية واسعة بين أفراد المجتمع)))) ما أعتقد تكون كلها ردود أيجابية لابد أن فيها أيضاً ردود سلبيه بين أفراد المجتمع *** وأتركوا عنكم شغل ((( الرويبضة ))) ****
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روى البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: "ألا أُرِيكَ امرأةً من أهلِ الجنةِ؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرَع، وإني أتكشَّف، فادعُ الله لي، قال: "إِنْ شِئْتِِ صَبَرْتِ ولكِ الجنةُ، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافِيَكِ"، فقالت: أصبرُ، فقالتْ: إني أتكشَّفُ، فادعُ الله أن لا أتكشَّف، فدعا لها". ..... اللبيبة تكفيها الإشارة
رااايق
عامل بنشر في موقف لا يحسد عليه***!!! أي لا يحسد عليه ***!!!! هذول أنطحنوا تحت السيارة بعد ما طاحت عليهم *** قال لا يحسد عليه قال ***

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