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البساطة وطيب الخاطر

Time منذ 48 دقيقة
Views 1065
البساطة وطيب الخاطر

(صدى):

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أحدث التعليقات

رااايق
هذا مستسلم للوضع ***!!! هههههههههههه
محمد الحربي
عند خروج الوافد .. الإنتباه بعدم وجود مطالبات مالية وغيره باخلاء طرف موثق من قبل جهة العمل.
رااايق
وآثار الحدث ردود ((((أفعال إيجابية واسعة بين أفراد المجتمع)))) ما أعتقد تكون كلها ردود أيجابية لابد أن فيها أيضاً ردود سلبيه بين أفراد المجتمع *** وأتركوا عنكم شغل ((( الرويبضة ))) ****
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روى البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: "ألا أُرِيكَ امرأةً من أهلِ الجنةِ؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرَع، وإني أتكشَّف، فادعُ الله لي، قال: "إِنْ شِئْتِِ صَبَرْتِ ولكِ الجنةُ، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافِيَكِ"، فقالت: أصبرُ، فقالتْ: إني أتكشَّفُ، فادعُ الله أن لا أتكشَّف، فدعا لها". ..... اللبيبة تكفيها الإشارة
رااايق
عامل بنشر في موقف لا يحسد عليه***!!! أي لا يحسد عليه ***!!!! هذول أنطحنوا تحت السيارة بعد ما طاحت عليهم *** قال لا يحسد عليه قال ***

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