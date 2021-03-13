القادسية ينتظر الحصول على 21 مليون ريال من النصر والاتحاد

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي القادسية تستعد لتقديم شكوى لدى اتحاد كرة القدم، تطالب فيها بإلزام نادي النصر بدفع عشرة ملايين ريال تمثل الدفعة الثانية من صفقة انتقال خالد الغنام من القادسية إلى النصر.
وأبرم نادي النصر، في وقت سابق، عقدًا يقضي بانتقال خالد الغنام إلى صفوفه مقابل دفع 15 مليون ريال، دفع منها خمسة ملايين ريال وتبقت عشرة ملايين أخرى لم يتم سدادها حتى الآن على الرغم من أن الموعد المحدد لدفعها كان نهاية أغسطس الماضي.
وكان ناديا النصر والقادسية، قد اتفقا على تأجيل دفع المبلغ إلى يناير الماضي وهو ما لم يحدث، ما دفع إدارة القادسية إلى البدء في اتخاذ خطوات تقديم شكوى لدى اتحاد كرة القدم حفاظًا على حقوق النادي.
وتعمل إدارة القادسية، على الحصول على 11 مليون ريال من نادي الإتحاد تمثل بقية مستحقات النادي في صفقة انتقال هارون كمارا إلى "العميد".