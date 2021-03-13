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القادسية ينتظر الحصول على 21 مليون ريال من النصر والاتحاد

Time منذ 28 دقيقة
Views 1633
القادسية ينتظر الحصول على 21 مليون ريال من النصر والاتحاد

ماجد محمد (صدى):
ذكرت تقارير صحافية، اليوم السبت، أن إدارة نادي القادسية تستعد لتقديم شكوى لدى اتحاد كرة القدم، تطالب فيها بإلزام نادي النصر بدفع عشرة ملايين ريال تمثل الدفعة الثانية من صفقة انتقال خالد الغنام من القادسية إلى النصر.

وأبرم نادي النصر، في وقت سابق، عقدًا يقضي بانتقال خالد الغنام إلى صفوفه مقابل دفع 15 مليون ريال، دفع منها خمسة ملايين ريال وتبقت عشرة ملايين أخرى لم يتم سدادها حتى الآن على الرغم من أن الموعد المحدد لدفعها كان نهاية أغسطس الماضي.

وكان ناديا النصر والقادسية، قد اتفقا على تأجيل دفع المبلغ إلى يناير الماضي وهو ما لم يحدث، ما دفع إدارة القادسية إلى البدء في اتخاذ خطوات تقديم شكوى لدى اتحاد كرة القدم حفاظًا على حقوق النادي.

وتعمل إدارة القادسية، على الحصول على 11 مليون ريال من نادي الإتحاد تمثل بقية مستحقات النادي في صفقة انتقال هارون كمارا إلى "العميد".

 

 

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النصر
الاتحاد
القادسية
كمارا
خالد الغنام

أحدث التعليقات

رااايق
هذا مستسلم للوضع ***!!! هههههههههههه
محمد الحربي
عند خروج الوافد .. الإنتباه بعدم وجود مطالبات مالية وغيره باخلاء طرف موثق من قبل جهة العمل.
رااايق
وآثار الحدث ردود ((((أفعال إيجابية واسعة بين أفراد المجتمع)))) ما أعتقد تكون كلها ردود أيجابية لابد أن فيها أيضاً ردود سلبيه بين أفراد المجتمع *** وأتركوا عنكم شغل ((( الرويبضة ))) ****
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روى البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: "ألا أُرِيكَ امرأةً من أهلِ الجنةِ؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرَع، وإني أتكشَّف، فادعُ الله لي، قال: "إِنْ شِئْتِِ صَبَرْتِ ولكِ الجنةُ، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافِيَكِ"، فقالت: أصبرُ، فقالتْ: إني أتكشَّفُ، فادعُ الله أن لا أتكشَّف، فدعا لها". ..... اللبيبة تكفيها الإشارة
رااايق
عامل بنشر في موقف لا يحسد عليه***!!! أي لا يحسد عليه ***!!!! هذول أنطحنوا تحت السيارة بعد ما طاحت عليهم *** قال لا يحسد عليه قال ***

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