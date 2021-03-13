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"البيئة" تطلق سجل المربي عبر منصة "أنعام بلس" لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

Time منذ ساعة
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"البيئة" تطلق سجل المربي عبر منصة "أنعام بلس" لخدمة مستفيدي الثروة الحيوانية

الرياض (صدى):
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، "سجل المربي" من خلال منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، وذلك ضمن مشاريع التحول الرقمي في الوزارة، التي تهدف إلى أتمته خدمات الثروة الحيوانية واتاحتها عبر مختلف القنوات الرقمية لتقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات، وتوفير الوقت والجهد عبر التعامل - عن بعد -، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية.

وأوضحت الوزارة، أن إطلاق "سجل المربي" عبر "أنعام بلس" يشمل البيانات الشخصية، وأعداد وأنواع الحيوانات، وموقع المزرعة، وسجل التحصينات والأدوية والأمراض، بالإضافة إلى سجل الوضع الصحي الوبائي للقطيع.

ودعت الوزارة، المستفيدين إلى استخدام هذه الخدمة، بالدخول إلى منصة "أنعام بلس" عبر الرابط: هنا ، والاستفادة من الخدمات التي تتيحها المنصة في خدمة أعمالهم، وتمكينهم من سرعة وإنجاز التعاملات.

وتستهدف منصة "أنعام بلس" الإلكترونية، استقبال طلبات الاستيراد الخاصة بالثروة الحيوانية، كما تحوي على العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاستيراد والمختبرات البيطرية والمحاجر وطلبات الفسح والعيادات البيطرية.

Time واتساب
وزارة البيئة
سجل المربي
أنعام بلس

أحدث التعليقات

رااايق
هذا مستسلم للوضع ***!!! هههههههههههه
محمد الحربي
عند خروج الوافد .. الإنتباه بعدم وجود مطالبات مالية وغيره باخلاء طرف موثق من قبل جهة العمل.
رااايق
وآثار الحدث ردود ((((أفعال إيجابية واسعة بين أفراد المجتمع)))) ما أعتقد تكون كلها ردود أيجابية لابد أن فيها أيضاً ردود سلبيه بين أفراد المجتمع *** وأتركوا عنكم شغل ((( الرويبضة ))) ****
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روى البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: "ألا أُرِيكَ امرأةً من أهلِ الجنةِ؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرَع، وإني أتكشَّف، فادعُ الله لي، قال: "إِنْ شِئْتِِ صَبَرْتِ ولكِ الجنةُ، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافِيَكِ"، فقالت: أصبرُ، فقالتْ: إني أتكشَّفُ، فادعُ الله أن لا أتكشَّف، فدعا لها". ..... اللبيبة تكفيها الإشارة
رااايق
عامل بنشر في موقف لا يحسد عليه***!!! أي لا يحسد عليه ***!!!! هذول أنطحنوا تحت السيارة بعد ما طاحت عليهم *** قال لا يحسد عليه قال ***

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