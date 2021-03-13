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موعد عودة سلمان الفرج للمشاركة مع الهلال

Time منذ ساعة
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موعد عودة سلمان الفرج للمشاركة مع الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن موعد عودة قائد نادي الهلال سلمان الفرج، إلى الملاعب من جديد، بعدما تعرض لإصابة في مفصل القدم، خلال مباراة الهلال والنصر، في كأس السوبر، يوم 30 يناير الماضي.

وأفادت التقارير، أن الجهاز الطبي في نادي الهلال، أبلغ البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أن العودة المتوقعة للفرج، ستكون في مايو المقبل، بشكل تدريجي.

وذكرت أن الجهاز الطبي، رهن العودة في الوقت المتوقع، باستجابة اللاعب للعلاج والتأهيل، والتزامه بالبرنامج كاملًا، لافتة إلى أنه يسير بشكل جيد، ووفق البرنامج العلاجي التأهيلي المطلوب، مبينة احتمالية دخوله المرحلة الثالثة من التأهيل، خلال الأيام القليلة المقبلة.

 

 

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النصر
الهلال
سلمان الفرج

أحدث التعليقات

رااايق
هذا مستسلم للوضع ***!!! هههههههههههه
محمد الحربي
عند خروج الوافد .. الإنتباه بعدم وجود مطالبات مالية وغيره باخلاء طرف موثق من قبل جهة العمل.
رااايق
وآثار الحدث ردود ((((أفعال إيجابية واسعة بين أفراد المجتمع)))) ما أعتقد تكون كلها ردود أيجابية لابد أن فيها أيضاً ردود سلبيه بين أفراد المجتمع *** وأتركوا عنكم شغل ((( الرويبضة ))) ****
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روى البخاري في صحيحه بسنده عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: "ألا أُرِيكَ امرأةً من أهلِ الجنةِ؟ قلت: بلى، قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أُصرَع، وإني أتكشَّف، فادعُ الله لي، قال: "إِنْ شِئْتِِ صَبَرْتِ ولكِ الجنةُ، وإن شئتِ دعوتُ اللهَ أن يعافِيَكِ"، فقالت: أصبرُ، فقالتْ: إني أتكشَّفُ، فادعُ الله أن لا أتكشَّف، فدعا لها". ..... اللبيبة تكفيها الإشارة
رااايق
عامل بنشر في موقف لا يحسد عليه***!!! أي لا يحسد عليه ***!!!! هذول أنطحنوا تحت السيارة بعد ما طاحت عليهم *** قال لا يحسد عليه قال ***

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