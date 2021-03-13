موعد عودة سلمان الفرج للمشاركة مع الهلال

نواف السالم (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم السبت، عن موعد عودة قائد نادي الهلال سلمان الفرج، إلى الملاعب من جديد، بعدما تعرض لإصابة في مفصل القدم، خلال مباراة الهلال والنصر، في كأس السوبر، يوم 30 يناير الماضي.
وأفادت التقارير، أن الجهاز الطبي في نادي الهلال، أبلغ البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، أن العودة المتوقعة للفرج، ستكون في مايو المقبل، بشكل تدريجي.
وذكرت أن الجهاز الطبي، رهن العودة في الوقت المتوقع، باستجابة اللاعب للعلاج والتأهيل، والتزامه بالبرنامج كاملًا، لافتة إلى أنه يسير بشكل جيد، ووفق البرنامج العلاجي التأهيلي المطلوب، مبينة احتمالية دخوله المرحلة الثالثة من التأهيل، خلال الأيام القليلة المقبلة.