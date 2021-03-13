بدء تطوير 6 ملاعب رياضية لاستضافة كأس آسيا 2027

ماجد محمد (صدى):
بدأت وكالة الشؤون الفنية بوزارة الرياضة، العمل على تطوير 6 ملاعب رياضية، من أجل دعم ملف استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027.
ويشمل ذلك إضافة غرف لكبار الشخصيات، وشاشات حديثة، وإضافات وتعديلات على غرف الملابس والمراكز الإعلامية، ومقاعد الجماهير، فيما تضم الملاعب التي بدأ تطويرها، ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، وملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".
ويأتي ذلك بالإضافة لملعبي الأمير محمد بن فهد، والأمير سعود بن جلوي "الراكة" في الشرقية، وملعبي الأمير عبد الله الفيصل، ومدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة، فيما هناك وفدًا من الاتحاد الآسيوي سيصل المملكة نهاية مارس الجاري، لتفقد الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة وذلك ضمن الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.