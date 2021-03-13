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بدء تطوير 6 ملاعب رياضية لاستضافة كأس آسيا 2027

Time منذ 25 دقيقة
Views 1600
بدء تطوير 6 ملاعب رياضية لاستضافة كأس آسيا 2027

ماجد محمد (صدى):
بدأت وكالة الشؤون الفنية بوزارة الرياضة، العمل على تطوير 6 ملاعب رياضية، من أجل دعم ملف استضافة المملكة لبطولة كأس آسيا 2027.

ويشمل ذلك إضافة غرف لكبار الشخصيات، وشاشات حديثة، وإضافات وتعديلات على غرف الملابس والمراكز الإعلامية، ومقاعد الجماهير، فيما تضم الملاعب التي بدأ تطويرها، ملعب الملك فهد الدولي "الدرة"، وملعب الأمير فيصل بن فهد "الملز".

ويأتي ذلك بالإضافة لملعبي الأمير محمد بن فهد، والأمير سعود بن جلوي "الراكة" في الشرقية، وملعبي الأمير عبد الله الفيصل، ومدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة" في جدة، فيما هناك وفدًا من الاتحاد الآسيوي سيصل المملكة نهاية مارس الجاري، لتفقد الملاعب التي ستحتضن مباريات البطولة وذلك ضمن الملف السعودي لاستضافة كأس آسيا 2027.

 

 

Time واتساب
المملكة
كأس آسيا
ملاعب رياضية

أحدث التعليقات

رحآل
ألله أنقذه
زائر
ياريت يجيبها العميد ----
ز
الفنان الكبير مخمور اوي .
زاير
السؤال هل الواسطه و القبليه نوع من التمييز و التفضيل للوظائف العامه ؟؟.
د محمد ماجد بخش
مثلل الأوربتال 7d لا يستخدم مطلقا حاليا وهو ضمن المدارات الواردة في الحسابات النظرية الممثلة للسعة القصوى للمدار وكلام الطالب لا يصدق إلا على الدورة الاولى والثانية من المؤكد نسبيا لو أخذنا الأمر مطلقا.

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