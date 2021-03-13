وزير الري السوداني يحذر إثيوبيا حال فشل مفاوضات سد النهضة

الخرطوم (صدى):
وجه وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم السبت تحذيراً للحكومة الإثيوبية حول أزمة سد النهضة .
وقال وزير الري السوداني: إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة، وفقاً للعربية .
كما أكد وزير الري السوداني أن إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة، وأن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة .
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد هدد الحكومة الإثيوبية في تلميح للتدخل العسكري حال عدم الوصول لإتفاق حول سد النهضة .
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