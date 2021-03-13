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وزير الري السوداني يحذر إثيوبيا حال فشل مفاوضات سد النهضة

Time منذ 46 دقيقة
Views 1666
وزير الري السوداني يحذر إثيوبيا حال فشل مفاوضات سد النهضة

الخرطوم (صدى):
وجه وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس اليوم السبت تحذيراً للحكومة الإثيوبية حول أزمة سد النهضة .

وقال وزير الري السوداني: إذا فشلت مفاوضات سد النهضة فسندافع عن حقوقنا بكل السبل المشروعة، وفقاً للعربية .

كما أكد وزير الري السوداني أن إثيوبيا تحاول إقحام ملف تقاسم المياه إلى مفاوضات سد النهضة، وأن غياب الإرادة السياسية وراء عدم التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة .

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد هدد الحكومة الإثيوبية في تلميح للتدخل العسكري حال عدم الوصول لإتفاق حول سد النهضة .

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أحدث التعليقات

رحآل
ألله أنقذه
زائر
ياريت يجيبها العميد ----
ز
الفنان الكبير مخمور اوي .
زاير
السؤال هل الواسطه و القبليه نوع من التمييز و التفضيل للوظائف العامه ؟؟.
د محمد ماجد بخش
مثلل الأوربتال 7d لا يستخدم مطلقا حاليا وهو ضمن المدارات الواردة في الحسابات النظرية الممثلة للسعة القصوى للمدار وكلام الطالب لا يصدق إلا على الدورة الاولى والثانية من المؤكد نسبيا لو أخذنا الأمر مطلقا.

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