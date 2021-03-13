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الهيئة العامة للصحة تعلق على تعليق استخدام استرازينكا في بعض دول أوروبا

Time منذ 55 دقيقة
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الهيئة العامة للصحة تعلق على تعليق استخدام استرازينكا في بعض دول أوروبا

الرياض (صدى):
علقت هيئة الصحة العامة على قرار بعض الدول الأوروبية بشأن تعليق لقاح كورونا المنتج من شركة استرازينكا.

وذكرت الهيئة في بيان أصدرته عبر تويتر، أنها تابعت ما تم إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية يوم الخميس 11/ 3/ 2021م من تعليق لقاح كوفيد – 19 المنتج من شركة استرازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة. تبعها في ذلك عدد من الدول الأوروبية.

وأضافت : بناء على هذه التقارير فإن هيئة الصحة العامة ممثلة باللجنة الوطنية للأمراض المعدية واللجنة الوطنية للتحصينات تؤكد بأن ما تم هو اجراء احترازي تقوم به الجهات المعنية للتحقق من ارتباط ظهور أي أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح وما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح.

وأكدت الهيئة في بي على أن جميع اللقاحات المعتمدة بالمملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها وتوصي الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح.

 

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لقاح كورونا
الهيئة العامة للصحة
لقاح استرازينكا

أحدث التعليقات

رحآل
ألله أنقذه
زائر
ياريت يجيبها العميد ----
ز
الفنان الكبير مخمور اوي .
زاير
السؤال هل الواسطه و القبليه نوع من التمييز و التفضيل للوظائف العامه ؟؟.
د محمد ماجد بخش
مثلل الأوربتال 7d لا يستخدم مطلقا حاليا وهو ضمن المدارات الواردة في الحسابات النظرية الممثلة للسعة القصوى للمدار وكلام الطالب لا يصدق إلا على الدورة الاولى والثانية من المؤكد نسبيا لو أخذنا الأمر مطلقا.

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