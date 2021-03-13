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استمرار أعمال طريق «السيل الكبير- الرياض السريع»

Time منذ 51 دقيقة
Views 1667
استمرار أعمال طريق «السيل الكبير- الرياض السريع»

الرياض (صدى):
تستكمل وزارة النقل، أعمالها في مشروع طريق السيل الكبير- الرياض السريع، والذي كان قد جرى تنفيذه بثلاث حارات في كل اتجاه؛ حيث يهدف إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمستخدمي الطريق من ضيوف الرحمن والمعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون حاج ومعتمر.

ويعمل الطريق على اختصار زمن الرحلة ما بين (جدة ومكة المكرمة) ومنطقتي الرياض والشرقية، وتسهيل انتقال المعتمرين والحجاج من مطار الطائف الدولي الجديد، وتقليل الازدحام المروري الذي يشهده الطريق الحالي.

ويساعد على تسهيل التنقل بين المنطقتين، فضلًا عن إبعاد الشاحنات القادمة من المنطقتين الوسطى والشرقية من دخول مدينة الطائف؛ ضمن أعمال رفع مستوى السلامة المرورية على الطرق في منطقة مكة، وتحسين جودة البنية التحتية لها.

 

Time واتساب
الرياض
السيل الكبير
وزارة النقل

أحدث التعليقات

رحآل
ألله أنقذه
زائر
ياريت يجيبها العميد ----
ز
الفنان الكبير مخمور اوي .
زاير
السؤال هل الواسطه و القبليه نوع من التمييز و التفضيل للوظائف العامه ؟؟.
د محمد ماجد بخش
مثلل الأوربتال 7d لا يستخدم مطلقا حاليا وهو ضمن المدارات الواردة في الحسابات النظرية الممثلة للسعة القصوى للمدار وكلام الطالب لا يصدق إلا على الدورة الاولى والثانية من المؤكد نسبيا لو أخذنا الأمر مطلقا.

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