واشنطن تصنف هواوي على أنها "تهديد للأمن القومي"

وكالات (صدى):
صنفت هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية، هواوي" بين شركات معدات الاتصالات الصينية التي تعتبر "تهديدا للأمن القومي".
وذكرت الهيئة أن "هواوي" تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي، بالإضافة إلى "زِد تي إي" و"هَيْتيرا كوميونيكيشنز" و"هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" و"داهوا تكنولوجي".
قالت جيسيكا روزنوورسيل التي ترأس الهيئة مؤقتا إن "الأمريكيين يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة".
ويتماشى مع القرارات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب، يخيب آمال مؤسس شركة "هواوي" ورئيسها رن تشانغفي الذي كان دعا في فبراير إدارة بايدن إلى اعتماد "سياسة انفتاح". وشدد أيضا على أن مجموعته قادرة على "الاستمرار" رغم العقوبات الأمريكية.