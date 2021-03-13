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واشنطن تصنف هواوي على أنها "تهديد للأمن القومي"

Time منذ ساعة
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واشنطن تصنف هواوي على أنها "تهديد للأمن القومي"

وكالات (صدى):
صنفت هيئة الاتصالات الفدرالية الأمريكية، هواوي" بين شركات معدات الاتصالات الصينية التي تعتبر "تهديدا للأمن القومي".

وذكرت الهيئة أن "هواوي" تشكل "خطرا غير مقبول" على الأمن القومي، بالإضافة إلى "زِد تي إي" و"هَيْتيرا كوميونيكيشنز" و"هانغتشو هيكفيجن ديجيتال تكنولوجي" و"داهوا تكنولوجي".

قالت جيسيكا روزنوورسيل التي ترأس الهيئة مؤقتا إن "الأمريكيين يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على شبكاتنا من أجل العمل أو المدرسة أو الحصول على الرعاية الصحية، ويجب أن تكون لدينا ثقة في وجود اتصالات آمنة ومضمونة".

ويتماشى مع القرارات التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب، يخيب آمال مؤسس شركة "هواوي" ورئيسها رن تشانغفي الذي كان دعا في فبراير إدارة بايدن إلى اعتماد "سياسة انفتاح". وشدد أيضا على أن مجموعته قادرة على "الاستمرار" رغم العقوبات الأمريكية.

 

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أمريكا
واشنطن
هواوي

أحدث التعليقات

رحآل
ألله أنقذه
زائر
ياريت يجيبها العميد ----
ز
الفنان الكبير مخمور اوي .
زاير
السؤال هل الواسطه و القبليه نوع من التمييز و التفضيل للوظائف العامه ؟؟.
د محمد ماجد بخش
مثلل الأوربتال 7d لا يستخدم مطلقا حاليا وهو ضمن المدارات الواردة في الحسابات النظرية الممثلة للسعة القصوى للمدار وكلام الطالب لا يصدق إلا على الدورة الاولى والثانية من المؤكد نسبيا لو أخذنا الأمر مطلقا.

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