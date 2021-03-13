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بالفيديو.. "الحبيب" يكشف سمات الشخصية الشكاكة وطريقة التعامل معها

Time منذ ساعة
Views 1932
بالفيديو.. "الحبيب" يكشف سمات الشخصية الشكاكة وطريقة التعامل معها

علي القحطاني (صدى):
كشف الدكتور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي أبرز سمات الشخصية الشكاكة والطريقة الصحيحة للتعامل معها .

وقال الدكتور طارق الحبيب في برنامج " ياهلا " المذاع على قناة روتانا خليجية ، أن الإنسان الشكاك له عدة سمات ، فمنها أنه يتفحص ما بين الكلمات وما بين السطور ويفترض أن هناك مؤامرات ضده في الخفاء ، ويقول تفسيرات غير واقعية ويزعج غيره بكثرة السؤال ويزداد أذاه إذا كان الإنسان تحت سيطرته كزوجته أو كطفل صغير ويقل إذا كان خارج سيطرته .

وأضاف الدكتور طارق الحبيب أن هذه الصفات قد تكون جزء من سمات شخصيته أو من تأثير عقار طبي أو مخدرات أو كحول أو من ضربة دماغية أو أسباب مجهولة .

وحول كيفية التعامل مع الشخصية الشكاكة ، قال الدكتور طارق الحبيب أنه يجب الوضوح في العبارة وعدم الإطالة والتفصيل لأن التفصيل يزيد التساؤل والشك ، وعدم الرضوخ له لأنه يغريه بالهجوم أكثر أو الهجوم عليه في نفس الوقت لأنه يثير القلق في نفسه والإبتعاد عن الأسباب التي تثير شكه .

Time واتساب
الدكتور طارق الحبيب
الشخصية الشكاكة

أحدث التعليقات

رحآل
ألله أنقذه
زائر
ياريت يجيبها العميد ----
ز
الفنان الكبير مخمور اوي .
زاير
السؤال هل الواسطه و القبليه نوع من التمييز و التفضيل للوظائف العامه ؟؟.
د محمد ماجد بخش
مثلل الأوربتال 7d لا يستخدم مطلقا حاليا وهو ضمن المدارات الواردة في الحسابات النظرية الممثلة للسعة القصوى للمدار وكلام الطالب لا يصدق إلا على الدورة الاولى والثانية من المؤكد نسبيا لو أخذنا الأمر مطلقا.

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