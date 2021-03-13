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«الموارد البشرية» تعمل على سياسة وطنية لعدم التمييز

Time منذ ساعة
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«الموارد البشرية» تعمل على سياسة وطنية لعدم التمييز

الرياض (صدى):
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على سياسة وطنية لعدم التمييز؛ حيث أنها في مراحلها الأخيرة وتنتظر الاعتماد قريباً، كما تسعى لتفعيل آلية التبليغ والتفتيش ضد التمييز في مقرات العمل.

وأوضحت تقارير، أن الوزارة تعمل على منع التمييز بين الجنسين في منح المرتبات الشهرية أو الإعلانات الوظيفية، فيما كانت قد شددت على أن المواطنين متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان.

وأشارت إلى أن الوزارة تسعى إلى تنظيم سوق العمل عبر إصدار وتحديث العديد من التشريعات المرتبطة ببيئة العمل في القطاعين العام والخاص، لمواكبة التطورات التي تشهدها سوق العمل، بحسب صحيفة "عكاظ" .

 

Time واتساب
الموارد البشرية
منع التمييز

أحدث التعليقات

رحآل
ألله أنقذه
زائر
ياريت يجيبها العميد ----
ز
الفنان الكبير مخمور اوي .
زاير
السؤال هل الواسطه و القبليه نوع من التمييز و التفضيل للوظائف العامه ؟؟.
د محمد ماجد بخش
مثلل الأوربتال 7d لا يستخدم مطلقا حاليا وهو ضمن المدارات الواردة في الحسابات النظرية الممثلة للسعة القصوى للمدار وكلام الطالب لا يصدق إلا على الدورة الاولى والثانية من المؤكد نسبيا لو أخذنا الأمر مطلقا.

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