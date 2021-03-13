وظائف هندسية شاغرة في شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف هندسية لحملة البكالوريوس.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس الآلات الدقيقة / التحليل: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الآلات الدقيقة)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فضلًا عن مهندس كهربائي: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما للتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- مهندس الآلات من هنـــــــــا .
2- مهندس كهربائي من هنـــــــــا .