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وظائف هندسية شاغرة في شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة

Time منذ ساعة
Views 1709
وظائف هندسية شاغرة في شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة مصفاة أرامكو موبيل المحدودة (سامرف) بمدينة ينبع الصناعية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف هندسية لحملة البكالوريوس.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس الآلات الدقيقة / التحليل: درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الآلات الدقيقة)، لا يُشترط وجود خبرة سابقة، فضلًا عن مهندس كهربائي: درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الكهربائية)، ولا يُشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، فيما للتقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- مهندس الآلات من هنـــــــــا .

2- مهندس كهربائي من هنـــــــــا .

 

Time واتساب
وظائف
ينبع الصناعية
مصفاة أرامكو
سامرف

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما أود قوله لليابان أن محاوره سليمة وصحيحة لكن وضعها في مجموعة ابتداء أو انتهاء غير ملزم كما أن عرض العناصر قبلها وبعدها مع عدم وضع المحاور اليابانية النووية في مجموعة موحدة مشتت ومربك كذي قبل والأولى عدم تسميتها أرقاما سحرية بل هي أرقاما توضيحية وممثلة تارة للعناصر وتارة لمواقعها الممثلة للعناصر غير عناصرها
د محمد ماجد بخش
ما أود قوله اليابان أن محاوره سليمة وصحيحة لكن وضعها في مجموعة ابتداء أو انتهاء غير ملزم كما أن عرض العناصر قبلها وبعدها مع عدم وضع المحاور اليابانية النووية في مجموعة موحدة مشتت ومربك كذي قبل والأولى عدم تسميتها أرقاما سحرية بل هي أرقاما توضيحية وممثلة تارة للعناصر وتارة لمواقعها الممثلة للعناصر غير عناصرها
د محمد ماجد بخش
الدورة الثقالية في الأصل تمثل ب8 وحدات الدورة المغناطيسية تمثل ب4 وحدات في الحد الأدنى عنصران ولا يوجد سقف ثقالي ممثل لكن السقف المغناطيسي هو 8 وحدات فيمكن تمثيل دورة ثقالية بثمانيتين مغناطيسيتين واربع فترات ثقالية بفترتين مغناطيسيتين 8+8 على المستوى الفراغي الممثل لنعرف الثقالة الفراغية العددية الممثلة أما عملية اختيار محاور الثبات الممثلة لبناء درجات الثقل على أساس مغناطيسي فهي مربط الفرس
د محمد ماجد بخش
في أي جدول دوري ولأي جدول دوري منظوم ثابت أو مختلف لكل عنصر موقع ممثل للعنصر ولكل موقع عنصر درجة تمثيل منتظمة ممثلة للعناصر حيث الفترة الممثلة تعد وحدة العنصر رغم اختلاف درجة ثقلها تعدها وحدة ثقل عددية ممثلة فالعنصر عبارة عن مجموع وحدات عددية وعدد من مواقع التمثيل الممثلة والمحددة لتمثيل العنصر وموقعه الخاص به على أساس خاص به وبقية العناصر تلعب بمواقعها إدوارا ممثلة عبر ربط تمثيل الأعداد بالعناصر وربط عدد المواقع الممثلة بفترة العنصر أو العناصر
د محمد ماجد بخش
اعرف وتعرف مع د محمد ماجد بخش على الفارق المغناطيسي العددي الممثل للدرجات المغناطيسية من وإلى أي عنصر في أي فترة ثقالية محددة مختارة

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