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الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة
منذ 51 دقيقة
1628
فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، وظائف بمجال البرمجة بالرياض.
وتضمنت الوظائف :" مطور أندرويد،مطور iOS، مطور جافا ُمتكامل ".
للتقديم أضغط
هنــــــــــــا
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الرياض
سدايا
الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي
أحدث التعليقات
د محمد ماجد بخش
ما أود قوله لليابان أن محاوره سليمة وصحيحة لكن وضعها في مجموعة ابتداء أو انتهاء غير ملزم كما أن عرض العناصر قبلها وبعدها مع عدم وضع المحاور اليابانية النووية في مجموعة موحدة مشتت ومربك كذي قبل والأولى عدم تسميتها أرقاما سحرية بل هي أرقاما توضيحية وممثلة تارة للعناصر وتارة لمواقعها الممثلة للعناصر غير عناصرها
د محمد ماجد بخش
ما أود قوله اليابان أن محاوره سليمة وصحيحة لكن وضعها في مجموعة ابتداء أو انتهاء غير ملزم كما أن عرض العناصر قبلها وبعدها مع عدم وضع المحاور اليابانية النووية في مجموعة موحدة مشتت ومربك كذي قبل والأولى عدم تسميتها أرقاما سحرية بل هي أرقاما توضيحية وممثلة تارة للعناصر وتارة لمواقعها الممثلة للعناصر غير عناصرها
د محمد ماجد بخش
الدورة الثقالية في الأصل تمثل ب8 وحدات الدورة المغناطيسية تمثل ب4 وحدات في الحد الأدنى عنصران ولا يوجد سقف ثقالي ممثل لكن السقف المغناطيسي هو 8 وحدات فيمكن تمثيل دورة ثقالية بثمانيتين مغناطيسيتين واربع فترات ثقالية بفترتين مغناطيسيتين 8+8 على المستوى الفراغي الممثل لنعرف الثقالة الفراغية العددية الممثلة أما عملية اختيار محاور الثبات الممثلة لبناء درجات الثقل على أساس مغناطيسي فهي مربط الفرس
د محمد ماجد بخش
في أي جدول دوري ولأي جدول دوري منظوم ثابت أو مختلف لكل عنصر موقع ممثل للعنصر ولكل موقع عنصر درجة تمثيل منتظمة ممثلة للعناصر حيث الفترة الممثلة تعد وحدة العنصر رغم اختلاف درجة ثقلها تعدها وحدة ثقل عددية ممثلة فالعنصر عبارة عن مجموع وحدات عددية وعدد من مواقع التمثيل الممثلة والمحددة لتمثيل العنصر وموقعه الخاص به على أساس خاص به وبقية العناصر تلعب بمواقعها إدوارا ممثلة عبر ربط تمثيل الأعداد بالعناصر وربط عدد المواقع الممثلة بفترة العنصر أو العناصر
د محمد ماجد بخش
اعرف وتعرف مع د محمد ماجد بخش على الفارق المغناطيسي العددي الممثل للدرجات المغناطيسية من وإلى أي عنصر في أي فترة ثقالية محددة مختارة
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