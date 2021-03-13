مباريات اليوم السبت

نواف السالم (صدى):
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، اليوم السبت، مباريات هامة والتي تضرب لهم موعدًا مع الإثارة والتشويق، فيما تغيب مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم.
مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز
يشهد مباراة كبيرة تجمع بين ليدز يونايتد وتشيلسي في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة، وبعدها سيلعب كريستال بالاس أمام وست بروميتش 18:00، وإيفرتون مع بيرنلي 20:30، وفي الختام مباراة فولهام أمام مانشستر سيتي 23:00.
مباريات الدوري الإسباني
يلعب ألافيس مع قادش في الساعة الرابعة عصرًا، ويستضيف ريال مدريد نظيره إلتشي 19:15، وأوساسونا يلاقي بلد الوليد 20:30، ويحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على خيتافي في نهاية اليوم 23:00.
مباريات الدوري الإيطالي
يستضيف ساسوولو نظيره هيلاس فيرونا 17:00، وبينفينتو يلعب مع فيورنتينا 20:00، وجنوى مع اودينيزي 22:45.
مباريات الدوري الألماني
سيكون اليوم مليئًا بالمباريات القوية، والبداية من أربع مباريات في الساعة 17:30 هم: فولفسبورج مع شالكة، أونيون برلين مع كولن، ماينتس مع فرايبورج، وفيردر بريمن يستضيف بايرن ميونخ، وأخيراً يلعب بوروسيا دورتموند أمام هيرتا برلين في الساعة 20:30.
مباريات الدوري المصري
يلعب إنبي مع المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري المصري، في تمام الساعة الثامنة مساءًا.