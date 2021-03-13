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بالفيديو.. Oppo تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة لهواتف هواوي الجديدة

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. Oppo تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة لهواتف هواوي الجديدة

وكالات (صدى):
تعتزم عملاق الهواتف الصينية أوبو طرح هاتفها الجديد Find X3 Pro قريباً والذي سيكون من أهم الهواتف المنافسة لهواتف هواوي الجديدة .

وجاء هاتف أوبو الجديد بمواصفات حديثة ، فله كاميرا أساسية بدقة بدقة (50+50+13+3) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع تقنية التعرف على الوجوه .

كما جاء الهاتف بذاكرة 256 ميجابايت ومعالج رسوميات ومنفذين لشرائح الاتصالات وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع وشريحة للدفع الإلكتروني ويعمل الهاتف مع شبكات الجيل الخامس وغيرها من الإمكانات المذهلة .

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أوبو
هاتف Find X3 Pro

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
ما أود قوله لليابان أن محاوره سليمة وصحيحة لكن وضعها في مجموعة ابتداء أو انتهاء غير ملزم كما أن عرض العناصر قبلها وبعدها مع عدم وضع المحاور اليابانية النووية في مجموعة موحدة مشتت ومربك كذي قبل والأولى عدم تسميتها أرقاما سحرية بل هي أرقاما توضيحية وممثلة تارة للعناصر وتارة لمواقعها الممثلة للعناصر غير عناصرها
د محمد ماجد بخش
ما أود قوله اليابان أن محاوره سليمة وصحيحة لكن وضعها في مجموعة ابتداء أو انتهاء غير ملزم كما أن عرض العناصر قبلها وبعدها مع عدم وضع المحاور اليابانية النووية في مجموعة موحدة مشتت ومربك كذي قبل والأولى عدم تسميتها أرقاما سحرية بل هي أرقاما توضيحية وممثلة تارة للعناصر وتارة لمواقعها الممثلة للعناصر غير عناصرها
د محمد ماجد بخش
الدورة الثقالية في الأصل تمثل ب8 وحدات الدورة المغناطيسية تمثل ب4 وحدات في الحد الأدنى عنصران ولا يوجد سقف ثقالي ممثل لكن السقف المغناطيسي هو 8 وحدات فيمكن تمثيل دورة ثقالية بثمانيتين مغناطيسيتين واربع فترات ثقالية بفترتين مغناطيسيتين 8+8 على المستوى الفراغي الممثل لنعرف الثقالة الفراغية العددية الممثلة أما عملية اختيار محاور الثبات الممثلة لبناء درجات الثقل على أساس مغناطيسي فهي مربط الفرس
د محمد ماجد بخش
في أي جدول دوري ولأي جدول دوري منظوم ثابت أو مختلف لكل عنصر موقع ممثل للعنصر ولكل موقع عنصر درجة تمثيل منتظمة ممثلة للعناصر حيث الفترة الممثلة تعد وحدة العنصر رغم اختلاف درجة ثقلها تعدها وحدة ثقل عددية ممثلة فالعنصر عبارة عن مجموع وحدات عددية وعدد من مواقع التمثيل الممثلة والمحددة لتمثيل العنصر وموقعه الخاص به على أساس خاص به وبقية العناصر تلعب بمواقعها إدوارا ممثلة عبر ربط تمثيل الأعداد بالعناصر وربط عدد المواقع الممثلة بفترة العنصر أو العناصر
د محمد ماجد بخش
اعرف وتعرف مع د محمد ماجد بخش على الفارق المغناطيسي العددي الممثل للدرجات المغناطيسية من وإلى أي عنصر في أي فترة ثقالية محددة مختارة

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