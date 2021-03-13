بالفيديو.. Oppo تكشف عن أحدث هواتفها المنافسة لهواتف هواوي الجديدة

وكالات (صدى):
تعتزم عملاق الهواتف الصينية أوبو طرح هاتفها الجديد Find X3 Pro قريباً والذي سيكون من أهم الهواتف المنافسة لهواتف هواوي الجديدة .
وجاء هاتف أوبو الجديد بمواصفات حديثة ، فله كاميرا أساسية بدقة بدقة (50+50+13+3) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميغابيكسل مع تقنية التعرف على الوجوه .
كما جاء الهاتف بذاكرة 256 ميجابايت ومعالج رسوميات ومنفذين لشرائح الاتصالات وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع وشريحة للدفع الإلكتروني ويعمل الهاتف مع شبكات الجيل الخامس وغيرها من الإمكانات المذهلة .