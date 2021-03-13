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صورة تجمع الملك فيصل والملك سلمان خلال افتتاح إذاعة الرياض
منذ 7 دقائق
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أحدث التعليقات
واضح*** وصريح***
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم،، نسأل الله العفو والعافية.
واضح*** وصريح***
سلامات ياباشة،،
واضح*** وصريح***
ياسلام سلم،أعلن الاتحاد الأوروبي، بشكل نهائي رفع العقوبات المفروضة، !! عشر عقود،وأنتم مشغلين ألأموال من خلف الكواليس،في سوق الأوراق المالية،وأكبر وأشهر أسواق البورصة العالمية،، واليوم صحت وأنبتكم ضمائركم، عجبي.
واضح*** وصريح***
مقال صامت،لم نفهم منه شئ،إلا العنوان فقط، !! لكن بعض المشاهد المعروضة،إلى حد كبير تشبه :-((قلعة موسى)) في جبل لبنان..
ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية
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