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"المري" يكشف حكم الصلاة بالمنزل حال الغبار الشديد

Time منذ 50 دقيقة
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"المري" يكشف حكم الصلاة بالمنزل حال الغبار الشديد

عادل الحربي (صدى):
أجاز الشيخ علي بن صالح المري، الصلاة في البيت تزامنا مع وجود الغبار الكثيف والرياح الشديدة التي تحجب الرؤية، خشية الضرر.

وأوضح المري أنه يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب الغبار، مشيرا إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، من غير خوف ولا مرض، وهو مقيم في المدينة، بحسب سبق.

يذكر أن المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أكد الموجة الغبارية ستصل إلى المنطقة الجنوبية اليوم السبت، موضحا أن تلك الاجواء ستمتد على نجران وشرورة والمناطق المحيطة بها، متوقعا أن الحالة ستعود للاستقرار بدءاً من السبت المقبل.

Time واتساب
المري
الموجة الغبارية

أحدث التعليقات

ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابو عمار
لا حول و لا قوة الا بالله
ابوسامي
هذي مرباه يعني تعوده على الناس
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
ما شاء الله سمية عندنا .. حياك الله مع الغبار يا سميه

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