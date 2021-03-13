الأعداد السابقة للصحيفة

استبعاد مكة عن الحالة الغبارية "حمراء"

Time منذ ساعة
Views 1659
Comment 1
استبعاد مكة عن الحالة الغبارية "حمراء"

مكة المكرمة (صدى):
توقع خبير الطقس صالح الشيخي، أن تكون منطقة مكة المكرمة بمنأى عن الحالة الغبارية "حمراء" ، موضحا أنه لن تكون بنفس الكثافة مقارنة بالحالة التي شهدتها شمال المملكة والوسطى.

وقال الشيخي: "‏بالنسبة لـ 96 ساعة القادمة، متوقع استمرار العوالق الخفيفة على ‎مكة كمدينة ثم تنشط الرياح الجنوبية إلى جنوبية غربية يومي الاثنين والثلاثاء، مما يتسبب بإثارة الغبار على مدينة مكة ومحيطها القريب".

وأضاف: " الغبار المتوقع على المنطقة لا يُقارن بغبار الحمراء التي شاهدناها اليوم شمال السعودية وعرعر والوسطى وشمالها، ومتوقع أن تكون كثافة الغبار متوسطة قد تصل إلى شبه كثيفة ".

اقرأ أيضًا:

الغذاء والدواء توجه 5 نصائح لتجنب أضرار الموجة الغبارية الحالية

Time واتساب
مكة
الموجة الغبارية

أحدث التعليقات

هيمو~☃️
لهم يومين ويحذرون من الغبار وذولا يكشتون ههه😅
هيمو~☃️
يمشن شوي شوي 😂 لازم الوحده اذا عبرت الطريق تعبر من عند مكان مسموح فيه وإذا بتعبر لازم تنتهز الفرصه الآمنة ثم تركض بسرعه مو تمشي زي السلحفاه
ابو عمار
حتى الشرقيه جائتها العاصفه الرمليه الحمراء
ابو عمار
اوكي
ابو عمال
فعلا فيها تلاعب ونصب واحتيال لان الدوله تمنح صاحب العمل مبلغ 3 الاف ريال ممن اجل السعوده ولكن صاحب العمل يدفع 1500 ريال للموظف السعودي و يطلب منه عدم الدوام فالمستفيد هو صاحب العمل او الشركه والمفروض ان يدفع لسعودي ما تدفعه الحكومه لشركه

أخر الأخبار

بالفيديو..المطلق: أغلب عمليات السعودة "وهمية"
بالفيديو..المطلق: أغلب عمليات السعودة "وهمية"
Time منذ 24 دقيقة Views 1374
شاب يقتل شقيقه إثر خلافات بينهما
شاب يقتل شقيقه إثر خلافات بينهما
Time منذ ساعة Views 997
استبعاد مكة عن الحالة الغبارية "حمراء"
استبعاد مكة عن الحالة الغبارية "حمراء"
Time منذ ساعة Views 1659
تعليق تركي آل الشيخ على علاقته بعودة كارتيرون للزمالك
تعليق تركي آل الشيخ على علاقته بعودة كارتيرون للزمالك
Time منذ ساعة Views 1771
شاهد.. الكويتية فاطمة المؤمن: أتمنى أتزوج رجل سعودي
شاهد.. الكويتية فاطمة المؤمن: أتمنى أتزوج رجل سعودي
Time منذ ساعتين Views 1682
محامي يستدرج طفلة لشقته ويهتك عرضها
محامي يستدرج طفلة لشقته ويهتك عرضها
Time منذ ساعتين Views 1382
الأحد.. نظام إلغاء الكفيل يدخل حيز التنفيذ
الأحد.. نظام إلغاء الكفيل يدخل حيز التنفيذ
Time منذ 3 ساعات Views 3704
قلعة الدوسرية بعدسة صدى
قلعة الدوسرية بعدسة صدى
Time منذ 3 ساعات Views 595
جزيرة حبار بعدسة صدى
جزيرة حبار بعدسة صدى
Time منذ 3 ساعات Views 534
شاهد.. مسعف ألماني يضرب لاجئًا سوريًا والشرطة لم تحرك ساكنًا
شاهد.. مسعف ألماني يضرب لاجئًا سوريًا والشرطة لم تحرك ساكنًا
Time منذ 3 ساعات Views 2005