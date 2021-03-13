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تعليق تركي آل الشيخ على علاقته بعودة كارتيرون للزمالك

Time منذ 16 دقيقة
Views 1288
تعليق تركي آل الشيخ على علاقته بعودة كارتيرون للزمالك

نواف السالم (صدى):
علق المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، على ما تم تداوله عن وجود علاقة له بتعاقد نادي الزمالك المصري مع الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون السابق.

ونفى آل الشيخ صحة هذه التقارير قائلا: " مازلت أوضح منذ لحظة إعلاني منذ عام بخصوص ابتعادي عن الرياضة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، ومازالت هنالك شائعات وأقاويل، وآخرها اليوم، عن علاقتي بالتعاقد مع مدرب نادي الزمالك، قولًا واحدًا، ليس لي أي علاقة بأي شأن رياضي في أي مكان، ليس في مصر فقط بل غير مصر، إلا استثماري وتملّكي لنادي ألميريا الإسباني، ورئاستي الشرفية لنادي الهلال السوداني الذي اعتز بها، وأكن لجمهوره كل الحب والتقدير، فقط هذه علاقتي بكرة القدم " .

وتابع: " لم أزر مصر الشقيقة منذ فترة طويلة جدًا، وعلاقتي محصورة بأصدقائي فيها الذين أتواصل معهم هاتفيًا أو يزورونني في المملكة ".

وأضاف: " لقد تعودت على استخدام اسمي في كثير من الأخبار غير الحقيقية والمغرضة، وأعلم أن الهدف من وراء ذلك تشويه صورتي، ويقف خلف ذلك جهات أعرفها جيدًا " .

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أحدث التعليقات

abdul
نعم، كل ساقط له لاقط .
النقل ٧
بدون تدريب مهني وبدون زباين وبدون فنيين وبدون ذكر المركز وبدون مقدمات وجاهزية المطبلين للتعليق وبعد اسبوع جاهزية لقاء تلفزيون على mbc مع النسوية الدندراوي ويقلب لاتحزن كلها فبركة بني علمان
ابو محمد 😎 ✍️
يالها من فاسده ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
ابو محمد 😎 ✍️
الله يستر علينا وعلى الاجواد .. آمين .

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