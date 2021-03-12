كارتيرون لجماهير الزمالك: تنازلت عن الاستمرار في السعودية بمقابل أكبر من أجلكم

نواف السالم (صدى):
وجه الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب التعاون السابق ومدرب نادي الزمالك حاليا، رسالة لجماهير النادي المصري.
وقال كارتيرون للجماهير: " عدت إلى الزمالك لحصد البطولات، وتنازلت عن الاستمرار في السعودية بمقابل أكبر من أجلكم، ورد الجميل للنادي، حيث أُدين له وللجماهير بأي نجاحات حققتها في الولاية السابقة ".
وأضاف كارتيرون الذي فسخ عقده مع التعاون بالتراضي: " الزمالك يملك إمكانات فنية رائعة، وكل عناصر الفريق على أعلى مستوى، ومهمتي ليست فنية فقط، لكن ما يهمني هو استعادة الروح المفقودة في الفريق وهذا ما قلته للاعبين خلال اجتماعي معهم، اليوم، وواثق من أنهم سيساعدونني على تنفيذ ذلك ".
ويتصدر فريق الكرة في نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة.