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بالفيديو: ‏من الأقرب للفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟ "عطيف" يجيب

Time منذ 59 دقيقة
Views 2193
بالفيديو: ‏من الأقرب للفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان؟ "عطيف" يجيب

ماجد محمد (صدى):
‎قال  أحمد عطيف لاعب نادي الشباب الأسبق أن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا العام غريب، موضحا أنه في بداية الموسم كانت الصدارة في يد الهلال بفارق كبير عن الأندية الأخرى، وبعدها تصدر الأهلي ولكن خسر الصدارة ، بعد ذلك تصدر نادي الشباب وخسرها

وأضاف عطيف أن كل الفرق الثلاثة لها الحق الكبير في المنافسة مع دخول الاتحاد، مبينا أن أي نادي سوف يتعثر في الجولتين القادمتين سوف يخسر اللقب.

وأثنى عطيف على عناصر نادي الشباب حيث قال "الشباب لديه عناصر متميزة، وجماهير النادي واعية واللاعبين يحتاجون دعمهم وليس انتقادهم والوقوف معهم في جميع المباريات والتحفيز حتى يحقق اللقب".

Time واتساب
الهلال
نادي الشباب
أحمد عطيف
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحكم لله تعالى .. ليس لأخيها ولا لغيره.. سيقفون أمام الله ويحكم بينهم يوم القيامة
سبيستون
يہ بات مان سيتي ماكس للحرب مكتب التعليم في سنة B-)
بلبل البحر
الله يوفقهم ويسعدهم
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سبب الغبار ، ربي رحمتك ، لا تغضب علينا بعمل السفاء .

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