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الكشف عن حكم مباراة الاتحاد والفتح بكأس الملك

Time منذ 6 دقائق
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الكشف عن حكم مباراة الاتحاد والفتح بكأس الملك

نواف السالم (صدى):
يلتقي فريق الكرة بنادي الاتحاد، نظيره الفتح يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويدير الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك، ويتأهل الفائز لملاقاة الفائز من التعاون والقادسية، في نصف نهائي الكأس.

وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن لاعبي الاتحاد الأساسيين خاضوا تدريبًا خفيفًا في صالة الحديد، ثم توجهوا إلى "جاكوزي" لإراحة العضلات، فيما شارك الحارس مارسيلو جروهي في التدريبات الجماعية برفقة اللاعبين البدلاء.

وواصل المحترف جاري رودريجيز برنامجه التأهيلي، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى الملاعب سريعًا.

Time واتساب
الاتحاد
الفتح
كأس الملك

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه ألا يا لاحقينه..
مووجه
هى ارتكبت اثم وذنب اذا كانت مسلمة وليس لانها بمجتمع شرقي والاخ ايضا ارتكب ذنب وكبيرة من الكبائر
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يازول ، ذكرتنا بعنتر اللي قرينا عنه ، صورته بشحمه ولحمه وناقته اليوم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الحمد لله على السلامه ، سواءاً كانت من 5 سنوات او اليوم .
اسعد الدلخ
من خمس سنوات إلى دحونه... كم انسان كان بيننا و هو الآن تحت التراب... هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري.. فإن كنت تدري فا عمل ليوم يحثى عليك فيه الترااااب.. بعد ان كنت تأنف من ذرة غبار... ودحونه نبه رايككم بمواعظ سماحة الشيخ الدلخ..

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