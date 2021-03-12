الكشف عن حكم مباراة الاتحاد والفتح بكأس الملك

نواف السالم (صدى):
يلتقي فريق الكرة بنادي الاتحاد، نظيره الفتح يوم الثلاثاء المقبل، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
ويدير الحكم ماجد الشمراني مباراة الاتحاد والفتح في كأس الملك، ويتأهل الفائز لملاقاة الفائز من التعاون والقادسية، في نصف نهائي الكأس.
وقال الإعلامي الرياضي علاء سعيد، أن لاعبي الاتحاد الأساسيين خاضوا تدريبًا خفيفًا في صالة الحديد، ثم توجهوا إلى "جاكوزي" لإراحة العضلات، فيما شارك الحارس مارسيلو جروهي في التدريبات الجماعية برفقة اللاعبين البدلاء.
وواصل المحترف جاري رودريجيز برنامجه التأهيلي، من أجل التعافي من الإصابة والعودة إلى الملاعب سريعًا.