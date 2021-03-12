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نصائح مهمة لمرضى الربو للوقاية من العاصفة الغبارية

Time منذ ساعة
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نصائح مهمة لمرضى الربو للوقاية من العاصفة الغبارية

عادل الحربي (صدى):
قدمت وزارة الصحة عدد من النصائح للوقاية من الغبار، في ظل هبوب عواصف غبارية على عدد من مناطق المملكة اليوم الجمعة، موضحة أن الغبار من ملوثات البيئة وله أضرار، لاحتوائه على جسيمات ضارة للجهاز التنفسي كحبوب اللقاح والميكروبات.

وقالت الصحة أنه للوقاية من الغبار يجب الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة القصوى، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء وتغييرها باستمرار.

ونبهت "الصحة" مرضى الربو بضرورة التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ البخاخ الوقائي في حال صرف الطبيب له، مع التوجه لأقرب مركز طوارئ في حال شدة الأزمة وعدم الاستجابة للبخاخ.

Time واتساب
العاصفة الغبارية
مرضى الربو
ملوثات البيئة

أحدث التعليقات

بلبل البحر
الحكم لله تعالى .. ليس لأخيها ولا لغيره.. سيقفون أمام الله ويحكم بينهم يوم القيامة
سبيستون
يہ بات مان سيتي ماكس للحرب مكتب التعليم في سنة B-)
بلبل البحر
الله يوفقهم ويسعدهم
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سبب الغبار ، ربي رحمتك ، لا تغضب علينا بعمل السفاء .

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