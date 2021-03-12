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غرامات صيد الكائنات البرية بوسائل صيد محظورة

Time منذ 53 دقيقة
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غرامات صيد الكائنات البرية بوسائل صيد محظورة

الرياض (صدى):
نوهت القوات الخاصة للأمن البيئي بغرامات مخالفات استخدام وسائل صيد محظورة لصيد الكائنات الفطرية البرية.

وتراوحت المخالفات من 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال، وبلغت قيمة استخدام المواد الغرائية واللاصقة والأنوار الساطعة غرامة 10 آلاف ريال.

أضافت أن المخالف يتم عقوبته بغرامة بقيمة 80 ألف ريال في حال عقوبة استخدام الغاز والدخان والآلات الكهربائية، أو استخدام الأسلحة النارية في الصيد، أو استخدام المواد الكيميائية والعقاقير المخدرة والسموم.

بينما تصل قيمة العقوبة إلى 100 ألف ريال في حال استخدام بنادق الرش (الشوزن) والشباك والشباك الساقطة والمصايد والأشراك، واستخدام بنادق الصيد من جميع أنواع المركبات المتحركة، فيما بلغت قيمة عقوبة استخدام وسائل جذب الكائنات الفطرية غرامة 50 ألف ريال.

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القوات الخاصة للأمن البيئي
وسائل صيد محظورة
صيد الكائنات الفطرية البرية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههه ألا يا لاحقينه..
مووجه
هى ارتكبت اثم وذنب اذا كانت مسلمة وليس لانها بمجتمع شرقي والاخ ايضا ارتكب ذنب وكبيرة من الكبائر
ابو محمد 😎 ✍️
كفو يازول ، ذكرتنا بعنتر اللي قرينا عنه ، صورته بشحمه ولحمه وناقته اليوم ..
ابو محمد 😎 ✍️
سبحان الله .. .. الحمد لله على السلامه ، سواءاً كانت من 5 سنوات او اليوم .
اسعد الدلخ
من خمس سنوات إلى دحونه... كم انسان كان بيننا و هو الآن تحت التراب... هذه الدنيا تجري ونحن لا ندري.. فإن كنت تدري فا عمل ليوم يحثى عليك فيه الترااااب.. بعد ان كنت تأنف من ذرة غبار... ودحونه نبه رايككم بمواعظ سماحة الشيخ الدلخ..

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