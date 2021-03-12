عاصفة رملية تُجبر النجوم على نقل تدريباته بعد سقوط السياج الحديدي

طلال الغامدي (صدى):
أصدرت إدارة نادي النجوم، مساء اليوم الجمعة، قرار بنقل تدريبات فريق الكرة بعد سقوط السياج الحديدي داخل الملعب، إثر العاصفة الرملية التي ضربت المنطقة المحيطة.
وقال الإعلامي الرياضي خضير البراق"نقلت إدارة نادي النجوم قبل قليل تدريبات الفريق الأول للصالة الداخلية بسبب سقوط السياج الحديدي الجنوبي لملعب كرة القدم بالنادي بفعل الرياح القوية التي تتعرض لها بلدة الشقيق في الأحساء الآن ولم يتعرض أحد من منسوبي النادي إلى أي إصابات ولله الحمد بعد العاصفة الرملية".
وأرفق الإعلامي تعليقه بعددًا من الصور لسقوط السياج الحديدي داخل ملعب التدريب لنادي النجوم.