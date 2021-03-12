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بالفيديو .. قصة عضو شورى سابق أصبح معلما قبل حصوله على شهادة الإبتدائية

Time منذ 26 دقيقة
Views 1524
بالفيديو .. قصة عضو شورى سابق أصبح معلما قبل حصوله على شهادة الإبتدائية

عادل الحربي (صدى):
قال عضو مجلس الشورى السابق، عبدالعزيز النعيم، إن الكتاب الذي كتبه بعنوان "حكايتي بعد التسعين" يتناول فيها سيرته الذاتية.

وأضاف، خلال استضافته في قناة "الإخبارية"، أن الكتاب لا يتناول فقط مراحل تطور حياته، وإنما رصد من خلالها أيضا التطور الذي حدث في المملكة على مر العقود التي عاشها.

ولفت إلى أنه عمل معلما قبل حتى أن يحصل على شهادة الإبتدائية، مضيفا أن الحصيلة العلمية التي كانت لديه مكنته من القيام بهذه المهمة.

وأشار إلى أنه أكمل دراسته وحصل على الدكتوراه، داعيا الشباب إلى الاهتمام بالتعليم والاعتماد على أنفسهم وتطوير مهاراتهم لخدمة أنفسهم والوطن.

Time واتساب
مجلس الشورى
عبدالعزيز النعيم
حكايتي بعد التسعين

أحدث التعليقات

(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
يا ناس كفايه شماته وتنمر على خلق الله ولا تنسون أن الله اذا اراد شيئآ قال له كن فيكون قبائل الهونزا في باكستان المراه تحمل وهي في عمر ال70
واضح*** وصريح***
معلومة جيدة..
ابو محمد 😎 ✍️
نعم الاعداء حرفوا كلامه .. .. الى درجة انهم قالوا وجزموا بأن القرني جهز الجيش الإنتحاري ، ومابقي إلا التحرك لتنفيذ عمليات الإنتحار ... حسبنا الله ونعم الوكيل ، كذبوا وافتروا وبهتوا عايض القرني والشعب السعودي ، وحرفوا الكلام عن مقصده .. (يصطادون في الماء العكر ) كما يقال .. خابوا وخسروا .. .. هذه هي ضروب الشعر ، فاالشاعر يقول مالا يفعل ، وماهو الا تعبير عن مدى إخلاص وفدا للمُخاطب ، المعني باالمدح .. من باب المبالغه ، ليس إلا ... .. هذا من جهه ، ومن جهة اخرى ، كلنا كشعب سعودي تحت راية حكامنا ، رهن إشارتهم ، نفديهم باالنفس والنفيس ، ضد كل معتدي .. وهل في هذا شك ....؟؟ .. اللهم رد كيد الكائدين في نحورهم واكفنا اللهم شرورهم .. آمين ..
واضح*** وصريح***
.хорошая информация
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم

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