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بالفيديو .. طبيبة تجري أول عملية نوعية في المملكة للحفاظ على أنسجة العين

Time منذ ساعة
Views 1681
بالفيديو .. طبيبة تجري أول عملية نوعية في المملكة للحفاظ على أنسجة العين

عادل الحربي (صدى):
أجرت استشارية طب وجراحة العيوان، عهود عويضة، أول عملية نوعية في المملكة للحفاظ على أنسجة العين في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون.

وأكدت، خلال استضافتها بقناة "الإخبارية"، أن العملية التي جرتها تعد من إحدى عمليات الجلوكوما الحديثة، وهي عبارة عن نسيج يزرع داخل العين.

وأضافت أن هذه العملية تساعد في تصريف السوائل المسؤلة عن ارتفاع ضغط العين، مشيرة إلى أن التقنية التي اعتمدت عليها في العملية موجودة في عدة دول أوروبية منذ 2013، لافتة إلى أن مستشفى الملك خالد تعد أول مستشفى بالمملكة تجري مثل هذه المملكة.

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عملية
مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
أنسجة العين
عهود عويضة

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
.хорошая информация
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
عند قول الحقيقة ليس تطبيل بل هو فخر بالإنجازات ألتي كانت مكبله عند تولي محمد بن سلمان الأمين عرفان ليس فيه ماطولك ياليل روياء همة ولدت لفجر جديد وتقول وغدا لناظرة قريب رافعين الرأس قوتنا بقوة زعيم العرب آلله درك طويق مطوق الأعوج 😐
واضح*** وصريح***
نتمنى أن لا تكون إصاباتهن بليغة، !! -وكان الأولى من أصحاب المركبات التي فالأمام تنبيه من يمشي فالخلف ولا يرى ولا يعلم،عن طريق التنبيه بأنوار الفليشر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا لا دامها روسيه ما عليه من كلامها الفواكه أكلها في اي وقت ما منها خلاف

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