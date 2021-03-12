حقيقة استئناف مصر الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا

القاهرة (صدى):
أكد مصدر رسمي مصري عدم وجود ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، مضيفا أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال.
وأكد أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.
وأضاف أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، والكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.
يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الجمعة، بلاده تتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والاستخبارات مستمر، "ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.