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حقيقة استئناف مصر الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا

Time منذ ساعة
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حقيقة استئناف مصر الاتصالات الدبلوماسية مع تركيا

القاهرة (صدى):
أكد مصدر رسمي مصري عدم وجود ما يمكن أن يطلق عليه توصيف "استئناف الاتصالات الدبلوماسية"، مضيفا أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية موجودتان على مستوى القائم بالأعمال.

وأكد أن البعثتين الدبلوماسيتين المصرية والتركية يتواصلان مع دولة الاعتماد وفقاً للأعراف الدبلوماسية المتبعة.

وأضاف أن الارتقاء بمستوى العلاقة بين البلدين يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم العلاقات بين الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومقتضيات الأمن القومي العربي، والكف عن محاولات التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن اليوم الجمعة، بلاده تتعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والدبلوماسية والاستخبارات مستمر، "ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.

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مصر
تركيا
الاتصالات الدبلوماسية

أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
.хорошая информация
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
أبو عبدالله الحربي
عند قول الحقيقة ليس تطبيل بل هو فخر بالإنجازات ألتي كانت مكبله عند تولي محمد بن سلمان الأمين عرفان ليس فيه ماطولك ياليل روياء همة ولدت لفجر جديد وتقول وغدا لناظرة قريب رافعين الرأس قوتنا بقوة زعيم العرب آلله درك طويق مطوق الأعوج 😐
واضح*** وصريح***
نتمنى أن لا تكون إصاباتهن بليغة، !! -وكان الأولى من أصحاب المركبات التي فالأمام تنبيه من يمشي فالخلف ولا يرى ولا يعلم،عن طريق التنبيه بأنوار الفليشر..
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
لا لا دامها روسيه ما عليه من كلامها الفواكه أكلها في اي وقت ما منها خلاف

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