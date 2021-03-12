الكشف عن آخر تطورات مفاوضات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

وكالات (صدى):
قال سيرجيو راموس مع الفريق، إنه غير متأكد من بقائه أو رحيله من ريال مدريد الإسباني .
وأوضح راموس خلال العرض الأول لفيلم أسطورة سيرجيو راموس: لقد عدت أخيرًا مع الفريق، إننا الآن على موعد مع أهم مرحلة في الموسم، وأود مساعدة زملائي في تقديم أداء جيد، وآمل أن نتمكن من الفوز ببطولة كبيرة من أجل الجماهير“.
وبشأن مستقبله مع ريال مدريد قال راموس "الوضع كما هو. كل ما أفكر فيه هو العودة وإنهاء الموسم بأفضل طريقة ممكنة. لا توجد أخبار عن التجديد، أتمنى أن أتمكن من قول شيء ما".
وتابع: " لا أفكر إلا في اللعب مرة أخرى والفوز بلقب. لا يمكنك إرضاء الجميع، لكن هناك شيء واحد لا يمكنك محوه، إنه كل ما فزت به".
وأضاف "الشيء الوحيد الذي يهمني أن يعرف الجمهور أنني رجل حقًا، وأمنح روحي للدفاع عن شارة ريال مدريد".