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"الغذاء والدواء" تعلّق تسجيل مستحضر (Proton) وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

Time منذ 34 دقيقة
Views 1471
"الغذاء والدواء" تعلّق تسجيل مستحضر (Proton) وتسحبه لعدم تكافئه حيوياً مع المستحضر المرجعي

الرياض (صدى):
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء قرارا بتعليق تسجيل وسحب مستحضر PROTON 40MG E.C TABLET المسجل بالهيئة برقمي تسجيل(134-212-01)و (135-212-01).

كما قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق تسجيل وسحب مستحضر PROTON 20MG E.C TABLET لرقمي التسجيل(188-212-03) و (187-212-03).

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن المستحضرين من إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (SPIMACO)، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئها حيوياً مع المستحضر المرجعي.

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توفره لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.

وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم 18/1061/sfda/42 القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.

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الغذاء والدواء
مستحضر (Proton)

أحدث التعليقات

abdul
اذاكان ولابد من السباق انصح العذراوات عدم المشاركة لان جزءا منهن ستفضّ غشاء بكارتهن في المسابقة. وهذا علم ثابت عن آثار البايسكلين السلبي على الغشاء. ومن اعذر فقد انذر. وعلى من شاركنَ مقاضاة اللجنة المنظّمة اذا ماحصل لهن تهتك الغشاء .
ابوفايز
تو مستلمين حساب المواطن الرجال ينقز الخيمه مستانس
ابوفايز
تو مستلمين حساب المواطن شوف الرجال ينقز الخيمه من الوناسه
الغامدي جدة
هي وصلت ؟؟
تركي عبدالله
وياليتها تستحي والا تحافظ علي ماء الوجه انسانه كريهه

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