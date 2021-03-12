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السيرة الذاتية لمعالي المهندس ماهر القاسم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية

Time منذ 51 دقيقة
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السيرة الذاتية لمعالي المهندس ماهر القاسم نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية

الرياض (صدى):
فيما يلي السيرة الذاتية لمعالي المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم، الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية " للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة.

شغل معالي المهندس ماهرالقاسم منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، منذ أبريل 2019م، ويرأس حالياً مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة (إحدى شركات تكامل القابضة)، وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وانضم مؤخرًا لعضوبة مجلس إدارة معهد الإدارة، كما أنه عضو في لجان حكومية عديدة وسبق أن شارك في عضوية مجموعة مجالس إدارية لشركات خاصة قبل انضمامه للوزارة.

ويتمتع معاليه بما يزيد عن 20 سنة من الخبرات العملية والقيادية في قطاعات عدة منها التصنيع والتطوير وتقنية المعلومات، شغل فيها عددا من المناصب القيادية في شركات عالمية ومحلية رائدة مثل شركة آي بي أم، ومايكروسوفت، والإلكترونيات المتقدمة.

ويحمل معالي المهندس القاسم، شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو خريج لبرنامج القادة التنفيذيين من معهد أي أم دي بسويسرا.

Time واتساب
أمر ملكي
المهندس ماهر القاسم
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية

أحدث التعليقات

abdul
اذاكان ولابد من السباق انصح العذراوات عدم المشاركة لان جزءا منهن ستفضّ غشاء بكارتهن في المسابقة. وهذا علم ثابت عن آثار البايسكلين السلبي على الغشاء. ومن اعذر فقد انذر. وعلى من شاركنَ مقاضاة اللجنة المنظّمة اذا ماحصل لهن تهتك الغشاء .
ابوفايز
تو مستلمين حساب المواطن الرجال ينقز الخيمه مستانس
ابوفايز
تو مستلمين حساب المواطن شوف الرجال ينقز الخيمه من الوناسه
الغامدي جدة
هي وصلت ؟؟
تركي عبدالله
وياليتها تستحي والا تحافظ علي ماء الوجه انسانه كريهه

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