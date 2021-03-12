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القبض على شخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر

Time منذ 58 دقيقة
Views 1559
القبض على شخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية لأنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر

حائل (صدى):
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي لشخصين يتباهيان بعرض مبالغ مالية، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة ـ بفضل الله ـ بالتنسيق مع وزارة التجارة من تحديد هويتهما والقبض عليهما، وهما مقيمان من الجنسيتين الباكستانية والأفغانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، وضُبط بحوزتهما على مبلغ (21) ألف ريال.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية أن الأموال التي ظهرت في الفيديو حصيلة أنشطة مخالفة لنظام مكافحة التستر ، وجرى إيقافهما واتُّخذت بحقهما جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

Time واتساب
حائل
وزارة التجارة
مكافحة التستر
طارق النصار

أحدث التعليقات

abdul
اذاكان ولابد من السباق انصح العذراوات عدم المشاركة لان جزءا منهن ستفضّ غشاء بكارتهن في المسابقة. وهذا علم ثابت عن آثار البايسكلين السلبي على الغشاء. ومن اعذر فقد انذر. وعلى من شاركنَ مقاضاة اللجنة المنظّمة اذا ماحصل لهن تهتك الغشاء .
ابوفايز
تو مستلمين حساب المواطن الرجال ينقز الخيمه مستانس
ابوفايز
تو مستلمين حساب المواطن شوف الرجال ينقز الخيمه من الوناسه
الغامدي جدة
هي وصلت ؟؟
تركي عبدالله
وياليتها تستحي والا تحافظ علي ماء الوجه انسانه كريهه

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