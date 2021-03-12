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بالفيديو .. الشيخ عائض القرني يوضح حقيقة استدعائه من الجهات الأمنية بسبب "تغريدة"

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. الشيخ عائض القرني يوضح حقيقة استدعائه من الجهات الأمنية بسبب "تغريدة"

عادل الحربي (صدى):
أوضح الداعية، الشيخ عائض القرني، ماذا كان يقصد بشأن التغريدة المتعلقة بالعمليات الإنتحارية التي قام بحذفها من على حسابه بموقع "تويتر".

وذكر ، خلال استضافته بقناة "العربية"، أنه لم يقصد من كلمة "انتحاري" التحريض على العمليات الانتحارية، مضيفا أن أعداء المملكة استغلوا تغريدته بطريقة سيئة، لذلك قام بحذف تغريدته.

وأكد أن الجهات الأمنية لم تقم باستدعائه بشأن هذه التغريدة، ولم تطلب منه حذفها، مضيفا أنه يحصل على الشكر والثناء ويتم تكريمه.

https://twitter.com/alarabiya_shows/status/1370385340146532357?s=12

Time واتساب
الشيخ عائض القرني
تغريدة

أحدث التعليقات

abdul
اذاكان ولابد من السباق انصح العذراوات عدم المشاركة لان جزءا منهن ستفضّ غشاء بكارتهن في المسابقة. وهذا علم ثابت عن آثار البايسكلين السلبي على الغشاء. ومن اعذر فقد انذر. وعلى من شاركنَ مقاضاة اللجنة المنظّمة اذا ماحصل لهن تهتك الغشاء .
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