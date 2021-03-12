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الاتحاد الأردني يحتج على نقل مبارياته في تصفيات كأس العالم

Time منذ 9 دقائق
Views 1259
الاتحاد الأردني يحتج على نقل مبارياته في تصفيات كأس العالم

وكالات (صدى):
أبدى الاتحاد الأردني لكرة القدم تعجبه من نقل مباريات مجموعته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 بنظام التجمع في يونيو المقبل بدولة الكويت.

وأرجع الاتحاد سبب ذلك إلى أن نقل المباريات إلى الكويت سيؤثر سلبيا على مسيرة منتخب النشامى سواء بتغيير جدول المباريات، أو بإمكانية تعرض سلامة اللاعبين للخطر، مع خوض اللقاءات وسط أجواء شديدة الحرارة.

وأكد أنه سيقدم اعتراض رسمي على قرار الاتحاد الآسيوي للدفاع على حق المنتخب الوطني بخوض التصفيات المشتركة وسط أجواء تحقيق العدالة للجميع“.

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الكويت
تصفيات كأس العالم
الاتحاد الأردني

أحدث التعليقات

راي
كم انت يا ع.س.ع.تفرح في المصائب للاخرين متعبك النصر الى هذه الدرجه اللتي منها تفرح بلمصيبه له وتدعي انك رياضي ثق انك ستحصد لنفسك ماتزرعه للاخرين,,,,,,,,,
ياسر
قوميز قوميز.... قوميز قوميز غني خلي مايسمع يسمع 🤣🤣🤣🤣
محمد بن أحمد
البلطان قائد ملهم... اهتمامه بجماهير الليث ... سيكون له بصمة عظيمة في الأجيال لتشجيع الليث فالمشجع لايحتاج إلا لمن يحتويه ويشعره بانتمائه للكيان... بالتوفيق للفريدي وللشباب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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