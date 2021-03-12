الاتحاد الأردني يحتج على نقل مبارياته في تصفيات كأس العالم

وكالات (صدى):
أبدى الاتحاد الأردني لكرة القدم تعجبه من نقل مباريات مجموعته في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وآسيا 2023 بنظام التجمع في يونيو المقبل بدولة الكويت.
وأرجع الاتحاد سبب ذلك إلى أن نقل المباريات إلى الكويت سيؤثر سلبيا على مسيرة منتخب النشامى سواء بتغيير جدول المباريات، أو بإمكانية تعرض سلامة اللاعبين للخطر، مع خوض اللقاءات وسط أجواء شديدة الحرارة.
وأكد أنه سيقدم اعتراض رسمي على قرار الاتحاد الآسيوي للدفاع على حق المنتخب الوطني بخوض التصفيات المشتركة وسط أجواء تحقيق العدالة للجميع“.