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القاهرة تشترط على أنقرة سحب قواتها من ليبيا

Time منذ 42 دقيقة
Views 1624
القاهرة تشترط على أنقرة سحب قواتها من ليبيا

القاهرة (صدى):
شهدت الساعات الماضية اتصالات هاتفية بين مسؤولين مصريين وتركيين لمناقشة عدداً من الملفات من بينها ليبيا وسوريا.

واشترطت مصر لاستئناف المفاوضات وقف أنقرة لتصعيدها في المتوسط، كما اشترطت على أنقرة سحب قواتها من ليبيا.

وذكرت مصادر، وفقا لـ"العربية"، أن هناك ترتيبات لعقد أول لقاء مصري تركي يضم مسؤولين أمنيين ودبلوماسيين، وسيكون اللقاء في القاهرة.

وأكدت المصادر أن تركيا من القاهرة طلبت اجتماعا لرئيسي الاستخبارات لبحث القضايا العالقة، كما أن القاهرة وأنقرة وضعتا قائمة بنود الاجتماع وملف الإخوان ضمن المناقشات، وستكون أولوية المناقشات المصرية التركية ستكون على القضايا الإقليمية .

Time واتساب
القاهرة
سوريا
ليبيا
أنقرة

أحدث التعليقات

راي
كم انت يا ع.س.ع.تفرح في المصائب للاخرين متعبك النصر الى هذه الدرجه اللتي منها تفرح بلمصيبه له وتدعي انك رياضي ثق انك ستحصد لنفسك ماتزرعه للاخرين,,,,,,,,,
ياسر
قوميز قوميز.... قوميز قوميز غني خلي مايسمع يسمع 🤣🤣🤣🤣
محمد بن أحمد
البلطان قائد ملهم... اهتمامه بجماهير الليث ... سيكون له بصمة عظيمة في الأجيال لتشجيع الليث فالمشجع لايحتاج إلا لمن يحتويه ويشعره بانتمائه للكيان... بالتوفيق للفريدي وللشباب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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