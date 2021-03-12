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صحة الرياض ترفع جاهزية مستشفياتها بسبب التقلبات الجوية

Time منذ ساعتين
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صحة الرياض ترفع جاهزية مستشفياتها بسبب التقلبات الجوية

بدر الحارثي (صدى):
رفعت "صحة الرياض" جاهزية مستشفياتها لاستقبال الحالات الطارئة ، نتيجة للتقلبات والحالة الجوية ، التي تشهدها المنطقة اليوم الجمعة .

وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية د. علي بن سليمان الجمعة  أن  مستشفيات المنطقة رفعت جاهزيتها في ظل متابعة من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن علي الشهراني ، لاستقبال الحالات الطارئة التي تعاني مشكلات تنفسية أو أزمات ربو نتيجة للتقلبات الجوية ، التي تشهدها الرياض اليوم .

يذكر أن الصحة وجهت ، مؤخراً ثلاث نصائح لمرضى الربو لتلافي المخاطر التي قد تصيبهم خلال موسم الأمطار والأجواء الباردة.

ونشرت الصحة- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر- إنفوجراف بينت من خلاله أن المطر والهواء البارد يعدان من مهيجات الربو، ويجب الحرص على تجنبهما بقدر الامكان.

ونصحت وزارة الصحة مرضى الربو بـ3 نصائح، وهي: أولًا: أنه عند الاضطرار للخروج يجب الحرص على تغطية الرأس والفم والأنف، ثانيًا: الحرص على حمل البخاخ الإسعافي «موسع الشعب» بشكل دائم، ثالثًا: الحرص على أخذ البخاخ الوقائي في حال وصف الطبيب لذلك.

وطالبت  الصحة، مرضى الربو، بالتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال: عدم الاستجابة للبخاخ الإسعافي، أو تفاقم الأعراض وعدم القدرة على التنفس أو الكلام، أو تلون أطراف الشفتين واللسان باللون الأزرق.

وكذلك عدم التراخي في الاجراءات الاحترازية لفايروس كوفيد 19 من خلال الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

Time واتساب
صحة الرياض
التقلبات الجوية

أحدث التعليقات

راي
كم انت يا ع.س.ع.تفرح في المصائب للاخرين متعبك النصر الى هذه الدرجه اللتي منها تفرح بلمصيبه له وتدعي انك رياضي ثق انك ستحصد لنفسك ماتزرعه للاخرين,,,,,,,,,
ياسر
قوميز قوميز.... قوميز قوميز غني خلي مايسمع يسمع 🤣🤣🤣🤣
محمد بن أحمد
البلطان قائد ملهم... اهتمامه بجماهير الليث ... سيكون له بصمة عظيمة في الأجيال لتشجيع الليث فالمشجع لايحتاج إلا لمن يحتويه ويشعره بانتمائه للكيان... بالتوفيق للفريدي وللشباب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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