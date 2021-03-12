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بالفيديو .. العاصفة الرملية تدخل أجواء ‎المجمعة

Time منذ 50 دقيقة
Views 1582
بالفيديو .. العاصفة الرملية تدخل أجواء ‎المجمعة

الرياض (صدى):
تعرضت محافظة المجمعة، منذ قليل، لعاصفة رملية انخفض معها مدى الرؤية الأفقية إلى حد الإنعدام.

أظهر مقطع فيديو لحظة دخول العاصفة الرملية محافظة المجمعة بالرياض ، مما تسببت في إنعدام الرؤية

كانت لجنة تسمية الحالات المناخية اليوم الجمعة قد أطلقت اسم " حمراء " على العاصفة الرملية التي تتعرض لها المملكة منذ الصباح .

وتتوسع العاصفة الرملية بدءً من الجوف والحدود الشمالية لتنتشر في حائل والقصيم وتمرعلى حفر الباطن والشرقية والرياض مع دخول المساء .

وفي وقت سابق، أكد مركز العمليات الأمنية 911 على ضرورة الحذر على الطرق ، كما حذرت الإدارة العامة للمرور والأرصاد من القيادة في هذة الأحوال الجوية .

Time واتساب
الرياض
المجمعة
العاصفة الرملية

أحدث التعليقات

راي
كم انت يا ع.س.ع.تفرح في المصائب للاخرين متعبك النصر الى هذه الدرجه اللتي منها تفرح بلمصيبه له وتدعي انك رياضي ثق انك ستحصد لنفسك ماتزرعه للاخرين,,,,,,,,,
ياسر
قوميز قوميز.... قوميز قوميز غني خلي مايسمع يسمع 🤣🤣🤣🤣
محمد بن أحمد
البلطان قائد ملهم... اهتمامه بجماهير الليث ... سيكون له بصمة عظيمة في الأجيال لتشجيع الليث فالمشجع لايحتاج إلا لمن يحتويه ويشعره بانتمائه للكيان... بالتوفيق للفريدي وللشباب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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