بالفيديو .. العاصفة الرملية تدخل أجواء ‎المجمعة

الرياض (صدى):
تعرضت محافظة المجمعة، منذ قليل، لعاصفة رملية انخفض معها مدى الرؤية الأفقية إلى حد الإنعدام.
أظهر مقطع فيديو لحظة دخول العاصفة الرملية محافظة المجمعة بالرياض ، مما تسببت في إنعدام الرؤية
كانت لجنة تسمية الحالات المناخية اليوم الجمعة قد أطلقت اسم " حمراء " على العاصفة الرملية التي تتعرض لها المملكة منذ الصباح .
وتتوسع العاصفة الرملية بدءً من الجوف والحدود الشمالية لتنتشر في حائل والقصيم وتمرعلى حفر الباطن والشرقية والرياض مع دخول المساء .
وفي وقت سابق، أكد مركز العمليات الأمنية 911 على ضرورة الحذر على الطرق ، كما حذرت الإدارة العامة للمرور والأرصاد من القيادة في هذة الأحوال الجوية .