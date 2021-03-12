بالفيديو.. لحظة دهس سيدتين أثناء عبورهما الطريق في عنيزة

القصيم (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادِث دهس سيدتين أثناء محاولتهما العبور إلى الجانب الآخر من طريق عام في عنيزة.
وبين الفيديو سيدتان تحاولان عبور الطريق، فيما قام بعض قائدي المركبات بتهدئة سرعتها للسماح لهما باجتياز الطريق، وعند اقترابهما من الجانب الآخر قدمت سيارة أخرى مسرعة وأطاحت بهما بطريقة مروعة، فيما لم يتضح بعد مصير السيدتين،
وطالب النشطاء الجهات المعنية بالقصيم بوضع مطبات صناعية بعدد من الشوارع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المنطقة، فيما انتقد آخرون تصرف السيدتين مؤكدين أن عبورهما تم بشكل خاطئ.