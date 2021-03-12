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بالفيديو.. لحظة دهس سيدتين أثناء عبورهما الطريق في عنيزة

Time منذ ساعة
Views 2263
بالفيديو.. لحظة دهس سيدتين أثناء عبورهما الطريق في عنيزة

القصيم (صدى):
أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حادِث دهس سيدتين أثناء محاولتهما العبور إلى الجانب الآخر من طريق عام في عنيزة.

وبين الفيديو سيدتان تحاولان عبور الطريق، فيما قام بعض قائدي المركبات بتهدئة سرعتها للسماح لهما باجتياز الطريق، وعند اقترابهما من الجانب الآخر قدمت سيارة أخرى مسرعة وأطاحت بهما بطريقة مروعة، فيما لم يتضح بعد مصير السيدتين،

وطالب النشطاء الجهات المعنية بالقصيم بوضع مطبات صناعية بعدد من الشوارع لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المنطقة، فيما انتقد آخرون تصرف السيدتين مؤكدين أن عبورهما تم بشكل خاطئ.

Time واتساب
عنيزة
حادث دهس

أحدث التعليقات

راي
كم انت يا ع.س.ع.تفرح في المصائب للاخرين متعبك النصر الى هذه الدرجه اللتي منها تفرح بلمصيبه له وتدعي انك رياضي ثق انك ستحصد لنفسك ماتزرعه للاخرين,,,,,,,,,
ياسر
قوميز قوميز.... قوميز قوميز غني خلي مايسمع يسمع 🤣🤣🤣🤣
محمد بن أحمد
البلطان قائد ملهم... اهتمامه بجماهير الليث ... سيكون له بصمة عظيمة في الأجيال لتشجيع الليث فالمشجع لايحتاج إلا لمن يحتويه ويشعره بانتمائه للكيان... بالتوفيق للفريدي وللشباب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا

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