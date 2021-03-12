أبرز 10 معلومات عن القائم بعمل وزير الحج والعمرة "عصام بن سعيد"

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ، اليوم أمراً ملكياً يقضي بتكليف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، عصام بن سعد بن سعيد، بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة.
ويعد "بن سعيد" أحد خريجي كلية العلوم الإدارية بجامعة الملك سعود، كما حصل على العديد من الشهادات العلمية؛ منها درجة الدكتوراه في القانون العام بجامعة القاهرة بتقدير ممتاز، ودرجة الماجستير في القانون الدستوري بجامعة القاهرة.
أما حياته العملية، فقد عُين باحثاً قانونياً في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1405هـ، وعين مساعداً لرئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1424هـ، وكُلف بعمل رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء من شهر صفر 1427هـ، وعُين رئيسًا لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء عام 1428هـ.
كما شغل منصب وزير الخدمة المدينة في الفترة بين 2016 وحتى 2017، كما كان وزيراً للإسكان خلال 2015، فضلا عن عمله في هيئة الخبراء في مجلس الوزراء باحثاً قانونياً ومساعداً للرئيس ورئيساً للهيئة.