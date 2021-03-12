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القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض

Time منذ ساعة
Views 1523
القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض

الرياض (صدى):
ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على مواطن أطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية بالرياض

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة لشخص يطلق أعيرة نارية من مركبته في أحد الأحياء السكنية، حيث أسفرت المتابعة الأمنية - بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث ضبط بحوزته أسلحة ومواد مخدرة، ونشر ذلك عبر حسابه، دون اكتراث بعواقب الأمور وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

Time واتساب
الرياض
شرطة منطقة الرياض
أعيرة نارية

أحدث التعليقات

ياسر
قوميز قوميز.... قوميز قوميز غني خلي مايسمع يسمع 🤣🤣🤣🤣
محمد بن أحمد
البلطان قائد ملهم... اهتمامه بجماهير الليث ... سيكون له بصمة عظيمة في الأجيال لتشجيع الليث فالمشجع لايحتاج إلا لمن يحتويه ويشعره بانتمائه للكيان... بالتوفيق للفريدي وللشباب .
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
طيب
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الله لايبلانا
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
حلوا

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