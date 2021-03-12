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التعاون يتفق مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق

Time منذ 52 دقيقة
Views 1630
التعاون يتفق مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق

نواف السالم (صدى):
تواصلت إدارة نادي التعاون، لاتفاق مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق ، خلفًا للفرنسي كارتيرون، والذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.

وذكرت تقارير صحفية أن التعاون اتفق مع الصربي نيستو ال مايسترو، ومن المتوقع أن يصل خلال الساعات المقبلة، وذلك للتوقيع رسميًا مع النادي.

وأشارت التقارير إلى أن السبب الرئيس الذي أدَّى إلى إلغاء عقد المدرب الفرنسي كارتيرون هو ارتفاع الراتب الشهري والذي يصل إلى 150 ألف دولار شهريًا.

ويذكر أن نادي الزمالك المصري قد أعلن تعاقده مع باتريس كارتيرون، عقب فسخ تعاقده مع نادي التعاون.

 

Time واتساب
التعاون
الزمالك المصري
كارتيرون

أحدث التعليقات

faeiz1122
اووووه ذحين يشتهر مع الأمعات المشاهير ويصير فوق روتانا خليجية أكثر ضيوفها من اللي مايقدمون و لا يأخرون والتافهين واللي يقدمون خدمات للوطن مانشوفهم وللأسف هذا جال إعلامنا التافه
ابو مشعل
تذكر التاريخ انت زين كم مره صحت فيها هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
لا يصدح امام الكل يتراجع إلا كبار الرجال وليس معيب ان يقول رجل مثلك قول وحين يتضح ان الصواب في الجانب الأخر يعود ويقول جانبني الصواب شبية الريح اعييت كلمة واعييت اخلاق وانت مثال وقدوة
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله الناس ماتفهم رغم التحذيرات إلا يخالفونها عقول مريضة الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل الذرة المغناطيسية تمثل بأكثر من عدد يعزى لوحدات العنصر الثقالية الفراغية أو وحدات العناصر الذرية الممثلة بفترة العناصر الممثلة العددية الممثلة للثقالة الفراغية المحورية المكافئة

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