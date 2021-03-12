التعاون يتفق مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق

نواف السالم (صدى):
تواصلت إدارة نادي التعاون، لاتفاق مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق ، خلفًا للفرنسي كارتيرون، والذي تم إنهاء عقده بالتراضي بين الطرفين.
وذكرت تقارير صحفية أن التعاون اتفق مع الصربي نيستو ال مايسترو، ومن المتوقع أن يصل خلال الساعات المقبلة، وذلك للتوقيع رسميًا مع النادي.
وأشارت التقارير إلى أن السبب الرئيس الذي أدَّى إلى إلغاء عقد المدرب الفرنسي كارتيرون هو ارتفاع الراتب الشهري والذي يصل إلى 150 ألف دولار شهريًا.
ويذكر أن نادي الزمالك المصري قد أعلن تعاقده مع باتريس كارتيرون، عقب فسخ تعاقده مع نادي التعاون.