الصحة : إصابة 360 حالة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 360 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد –كوفيد 19 - ، وتسجيل 367 حالة تعافي جديدة ، فيما توفيت 5 حالات – يرحمهم الله - .
وسجلت منطقة الرياض 174 إصابة جديدة ، والمنطقة الشرقية 59 إصابة جديدة ، ومنطقة مكة المكرمة 45 إصابة ، ومنطقة المدينة المنورة 17 إصابة ، فيما جاءت باقي الإصابات وفقاً للتقرير التالي .
وكان وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قد أكد اليوم أن جميع اللقاحات المتوفرة في المملكة آمنة ، داعياً الجميع للإسراع في تلقي اللقاح للسلامة من هذا الفيروس الخطير .
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