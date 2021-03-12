حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد "السبت"، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، وعسير، والباحة واجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
كما توقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة،وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة.
وأضاف المركز أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.