الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

Time منذ 13 دقيقة
Views 1301
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد "السبت"، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية والرياض ليمتد تأثيرها إلى مناطق نجران، وعسير، والباحة واجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة،وستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-42كم/ساعة.

وأضاف المركز أن ارتفاع الموج سيكون من متر إلى مترين تصل الى مترين ونصف على جزء باب المندب، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، في حين أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

Time واتساب
المملكة
الطقس
السبت
المركز الوطني للأرصاد

أحدث التعليقات

faeiz1122
اووووه ذحين يشتهر مع الأمعات المشاهير ويصير فوق روتانا خليجية أكثر ضيوفها من اللي مايقدمون و لا يأخرون والتافهين واللي يقدمون خدمات للوطن مانشوفهم وللأسف هذا جال إعلامنا التافه
ابو مشعل
تذكر التاريخ انت زين كم مره صحت فيها هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
لا يصدح امام الكل يتراجع إلا كبار الرجال وليس معيب ان يقول رجل مثلك قول وحين يتضح ان الصواب في الجانب الأخر يعود ويقول جانبني الصواب شبية الريح اعييت كلمة واعييت اخلاق وانت مثال وقدوة
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله الناس ماتفهم رغم التحذيرات إلا يخالفونها عقول مريضة الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل الذرة المغناطيسية تمثل بأكثر من عدد يعزى لوحدات العنصر الثقالية الفراغية أو وحدات العناصر الذرية الممثلة بفترة العناصر الممثلة العددية الممثلة للثقالة الفراغية المحورية المكافئة

أخر الأخبار

الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم المناطق
الدفاع المدني يحذر من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم المناطق
Time منذ 9 دقائق Views 1191
بأمر الملك.. تعيين الدعيلج رئيساً لهيئة الطيران المدني
بأمر الملك.. تعيين الدعيلج رئيساً لهيئة الطيران المدني
Time منذ 11 دقيقة Views 1275
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة
حالة الطقس المتوقعة ليوم غد "السبت" في المملكة
Time منذ 13 دقيقة Views 1301
الشريم في خطبة الجمعة: الأخلاق عماد الأمم وركيزة من ركائز ازدهارها وحضارتها
الشريم في خطبة الجمعة: الأخلاق عماد الأمم وركيزة من ركائز ازدهارها وحضارتها
Time منذ 15 دقيقة Views 1247
أمر ملكي بإعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه
أمر ملكي بإعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه
Time منذ 17 دقيقة Views 1361
أزمة محتملة في مجموعة النصر بدوري أبطال آسيا
أزمة محتملة في مجموعة النصر بدوري أبطال آسيا
Time منذ 47 دقيقة Views 2156
التعاون يتفق مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق
التعاون يتفق مع مدرب جديد لتولي قيادة الفريق
Time منذ 52 دقيقة Views 1626
الصحة : إصابة 360 حالة جديدة بفيروس كورونا
الصحة : إصابة 360 حالة جديدة بفيروس كورونا
Time منذ 57 دقيقة Views 2048
صدور عدد من الأوامر الملكية
صدور عدد من الأوامر الملكية
Time منذ ساعة Views 3089
بالفيديو.. امرأة تستغيث بعد تهديد شقيقها لها بالقتل
بالفيديو.. امرأة تستغيث بعد تهديد شقيقها لها بالقتل
Time منذ ساعة Views 1038