أمر ملكي بإعفاء وزير الحج والعمرة من منصبه

الرياض (صدى):
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، اليوم الجمعة، أمراً ملكياً بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح بنتن من منصبه، وتكليف عصام بن سعد بن سعيد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة، بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء.
كما صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة الشيخ إبراهيم الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا، وتعيين الشيخ علي السعوي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير.
يجدر الإشارة إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- عدداً من الأوامر الملكية اليوم الجمعة.