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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد النبوي

المدينة المنورة (صدى):
أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي في خطبة الجمعة اليوم، المصلين بتقوى الله، قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ)، دعاء قرآني عظيم جامع كامل بكلمات معدودة ومعان شاملة جمع الدعاء كل خير في الدنيا وأبلغ مطلوب في الآخرة وصرف كل شر ورد في كتاب الله ( وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ)، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أكثر دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - "اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار".

وأوضح الشيخ الثبيتي أنه حين نتأمل هذا الدعاء وما حواه من فصاحة وبلاغة تتجلى لك علاقة التكامل بين الدنيا والآخرة في منظور الإسلام وأنه لا تعارض بينهما فالدنيا طريق والآخرة الغاية الدنيا غرس وبناء وتنمية والآخرة حصاد وجني للثمار اليانعة الدنيا محطة الاستزادة وبذل الإحسان والآخرة الجزاء ونيل الإحسان الدنيا دار ممر وعبور والآخرة سرور وحبور والتوازن بينهما منهج العقلاء وطوق النجاة، مبيناً أن السائر إلى ربه يعرف قدر الدنيا والآخرة وينزلهما في قلبه منزلتهما اللائقة بهما فهو يسأل ربه حسنة الدنيا أحسن ما فيها لكن قلبه ممتلئ باستحضار الآخرة التي هي مقصده ومآله وموجه أفعاله وأقواله وفيها الفوز العظيم قال تعالى: ( قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ).

وأضاف إمام وخطيب المسجد النبوي : أما من تضاءل استحضار الآخرة في قلبه وغفل عن ماله ومصيره فإنه يجعل زينة الدنيا الفانية منتهي رغباته وأسمى تطلعاته في همه وهمته ودعائه قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ، أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ )، مؤكداً فضيلته أن على المسلم العاقل يؤمن رحلته من الدنيا إلى الآخرة بالجمع بين الرجاء والخوف قال تعالى ( إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ? وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِين ).

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أحدث التعليقات

faeiz1122
اووووه ذحين يشتهر مع الأمعات المشاهير ويصير فوق روتانا خليجية أكثر ضيوفها من اللي مايقدمون و لا يأخرون والتافهين واللي يقدمون خدمات للوطن مانشوفهم وللأسف هذا جال إعلامنا التافه
ابو مشعل
تذكر التاريخ انت زين كم مره صحت فيها هههههههههههه
لا يهمونك انا مجنونك
لا يصدح امام الكل يتراجع إلا كبار الرجال وليس معيب ان يقول رجل مثلك قول وحين يتضح ان الصواب في الجانب الأخر يعود ويقول جانبني الصواب شبية الريح اعييت كلمة واعييت اخلاق وانت مثال وقدوة
faeiz1122
لاحول ولاقوة إلا بالله الناس ماتفهم رغم التحذيرات إلا يخالفونها عقول مريضة الله لايبلانا
د محمد ماجد بخش
وحدات تمثيل الذرة المغناطيسية تمثل بأكثر من عدد يعزى لوحدات العنصر الثقالية الفراغية أو وحدات العناصر الذرية الممثلة بفترة العناصر الممثلة العددية الممثلة للثقالة الفراغية المحورية المكافئة

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